Aretirali moškega, ki je v prtljagi tihotapil krokodiljo lobanjo

Po njihovih besedah lobanja pripada vrsti živali, ki je v skladu z državnim zakonom o varstvu prostoživečih živali zaščitena, zato je moški dejansko kršil zakon. " Zaseženo lobanjo smo predali ministrstvu za gozdove in divje živali v laboratorijsko testiranje, " so še pojasnili in dodali, da je sodelovanje med carino in oddelkom za gozdove ključnega pomena za zagotovitev, da se taki predmeti prostoživečih živali ne tihotapijo.

"Med pregledom njegove prtljage je bila odkrita lobanja z ostrimi zobmi, ki je videti kot čeljust krokodiljega mladiča. Tehtala je okoli 777 gramov in je bila zavita v krpo barve smetane, " so cariniki sporočili v izjavi.

Poročilo iz leta 2022, ki ga je pripravila nevladna organizacija TRAFFIC, ki se ukvarja s trgovino s prostoživečimi živalmi, sicer ugotavlja, da s hitro rastjo indijskega letalskega sektorja raste tudi "zloraba letališč za tihotapljenje divjih živali" v Indiji in po vsej regiji.

Med letoma 2011 in 2020 so na letališčih po vsej Indiji poročali o 141 zasegih prostoživečih živali, ki so vključevali kar 146 različnih živalskih vrst. Plazilci – vključno s krokodili, kuščarji, kačami in želvami – so v tem obdobju predstavljali kar 46 odstotkov zasegov.

"Indija je med prvimi desetimi državami v smislu uporabe letalskega sektorja za trgovino s prosto živečimi živalmi," je povedal Atul Bagai, takratni vodja okoljskega programa Združenih narodov (UNEP) v Indiji. "To je neslavno priznanje," je še dodal.