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Na letališču na Majorki izbruhnil požar, odjeknile tudi eksplozije

Palma, 06. 07. 2026 17.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Požar na Majorki

V neposredni bližini letališča na Majorki v Španiji je izbruhnil velik požar. Priče poročajo o številnih eksplozijah, plameni pa so zajeli bližnje tovornjake. Letališče sicer trenutno deluje brez posebnosti, a potniki se bojijo, da bi lahko gost dim, ki se širi proti letališču, vplival na njihove lete.

Malo po 15. uri je v skladišču hrane Mercapalma blizu vzletno-pristajalne steze letališča Palma na španskem otoku Majorka izbruhnil požar. Kot poroča lokalni portal Mallorca Daily Bulletin, je po prvih ugotovitvah najprej zagorelo v enem od tovornjakov, nato pa se je požar hitro razširil na druga vozila. 

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Eksplozije, ki so jih slišali ljudje v bližini, pa naj bi se zgodile, ko je zaradi vročine razneslo pnevmatike. 

Ogenj gori zelo močno in ga je težko obvladati, v bližini pa se nahaja tudi skladišče goriva, kar povzroča dodatne skrbi. 

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Na letališču so v pripravljenosti, aktivirali so načrt protipožarne zaščite, saj se ogenj širi proti letališču in bi lahko ogrozil nekatere operacije. Za zdaj požar ni povzročil motenj v zračnem prometu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na kraju posredujejo gasilci. Dva gasilca sta potrebovala zdravstveno pomoč zaradi vdihavanja dima.

Oblasti pa so lokalne prebivalce, zlasti v vasi Son Banya, proti kateri se ogenj širi, pozvale, naj ostanejo doma, dokler se dim ne razkadi.

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