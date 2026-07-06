Na letališču na Majorki izbruhnil požar, odjeknile tudi eksplozije

Malo po 15. uri je v skladišču hrane Mercapalma blizu vzletno-pristajalne steze letališča Palma na španskem otoku Majorka izbruhnil požar. Kot poroča lokalni portal Mallorca Daily Bulletin, je po prvih ugotovitvah najprej zagorelo v enem od tovornjakov, nato pa se je požar hitro razširil na druga vozila.
Eksplozije, ki so jih slišali ljudje v bližini, pa naj bi se zgodile, ko je zaradi vročine razneslo pnevmatike.
Ogenj gori zelo močno in ga je težko obvladati, v bližini pa se nahaja tudi skladišče goriva, kar povzroča dodatne skrbi.
Na letališču so v pripravljenosti, aktivirali so načrt protipožarne zaščite, saj se ogenj širi proti letališču in bi lahko ogrozil nekatere operacije. Za zdaj požar ni povzročil motenj v zračnem prometu.
Na kraju posredujejo gasilci. Dva gasilca sta potrebovala zdravstveno pomoč zaradi vdihavanja dima.
Oblasti pa so lokalne prebivalce, zlasti v vasi Son Banya, proti kateri se ogenj širi, pozvale, naj ostanejo doma, dokler se dim ne razkadi.
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