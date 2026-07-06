Na letališču na Majorki izbruhnil požar, odjeknile tudi eksplozije

Malo po 15. uri je v skladišču hrane Mercapalma blizu vzletno-pristajalne steze letališča Palma na španskem otoku Majorka izbruhnil požar. Kot poroča lokalni portal Mallorca Daily Bulletin , je po prvih ugotovitvah najprej zagorelo v enem od tovornjakov, nato pa se je požar hitro razširil na druga vozila.

Eksplozije, ki so jih slišali ljudje v bližini, pa naj bi se zgodile, ko je zaradi vročine razneslo pnevmatike.

Ogenj gori zelo močno in ga je težko obvladati, v bližini pa se nahaja tudi skladišče goriva, kar povzroča dodatne skrbi.