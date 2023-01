Na letališču odkrili štiri človeške lobanje, ki so bile namenjene v ZDA

Delavci na mehiškem letališču Queretaro Intercontinental so med rentgenskim pregledom prtljage odkrili nenavadno pošiljko. V škatli so se namreč, zavite v plastično in aluminijasto folijo, skrivale štiri človeške lobanje, ki so bile namenjene v ZDA.

Nacionalna garda je po poročanju Sky Newsa v izjavi navedla, da so bile najdene lobanje zavite v plastično in aluminijasto folijo in položene v kartonasto škatlo. Te so bile s kurirjem namenjene v Južno Karolino, pošiljka pa je bila poslana z zahodne obale države Michoacan. Podrobnosti o starosti, identiteti ali morebitnem motivu pošiljke niso razkrili. Za prenos človeških posmrtnih ostankov je sicer potrebno posebno dovoljenje pristojnega zdravstvenega organa, ki pa ga niso pridobili, je še sporočila nacionalna garda. Michoacan je sicer ena najbolj nasilnih mehiških zveznih držav, mesto Apatzingan pa je že dolgo pod oblastjo mamilarskega kartela Viagras.