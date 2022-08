Na letališču omejili število dnevnih potnikov in ustavili prodajo kart

Družba British Airways bo do 8. avgusta ustavila prodajo letalskih kart z letališča Heathrow v Londonu. Razlog so številne motnje v letalskem prometu, kjer še vedno primanjkuje delovnega osebja. V času pandemije so števila letališča in letalske družbe zmanjšale število osebja, sedaj pa imajo zaradi ponovnega povečanega povpraševanja težave pri zagotavljanju zadostnega števila delavcev in nemotenega obratovanja letališča.

Že poleti je letališče London Heathrow, ki je tudi največje letališče v Združenem kraljestvu, omejilo število dnevnih potnikov. Omejitve vplivajo tako na domače kot tudi evropske popotnike. Sedaj je londonsko letališče letalskih družbam naročilo, naj ustavijo prodajo vozovnic, saj so število dnevnih potnikov omejili na 100.000, kar je sicer štiri tisoč manj, kot je bilo sprva načrtovano. Omejitev dnevnih potnikov bo v veljavi vse do 11. septembra, poroča BBC. Letališča in letalske družbe so v času pandemije zmanjšale število delovnih mest. Sedaj imajo zaradi ponovnega povpraševanja velike težave pri zagotavljanju zadostnega števila delavcev. Na letališču Heathrow so imeli težave tudi s sistemi za razvrščanje prtljage, zato so številni potniki ostali brez prtljage ali pa so nanjo dolgo čakali.

Omejitve bodo najbolj vplivale na največjo britansko letalsko družbo British Airways. V izjavi so zapisali, da bodo zaradi zahtevanih omejitev prilagodili tudi nekatere cene storitev na letališču, tako bodo potniki lahko opravili ponovne rezervacije. Omenjena družba je zaradi kadrovske stiske od aprila do oktobra lani odpovedala skoraj 30.000 letov, a je družba IAG, lastnica British Airways, v petek sporočila, da so prvič od začetka pandemije zabeležili dobiček. Med aprilom in junijem letos so pri British Airways omejili svoje zmogljivosti na okoli 70 odstotkov, do oktobra pa načrtujejo, da bodo zmogljivosti povečali na 75 odstotkov.

Cene letalskih kart so se že zvišale Ustavitev prodaje letalskih vozovnic v času, ko je povpraševanje veliko, ni pogost pojav. Vendar je bilo letališče Heathrow zaradi nenehnih izzivov primorano omejiti frekvenco potnikov na raven, ki jo sistem trenutno lahko prenese. Omejitve sicer ne vplivajo na že obstoječe rezervacije. Eden izmed ciljev omejitev je tudi, da bi preprečili rezervacije v zadnjem trenutku in s tem omogočili rezervacije za nujne primere. Cene letalskih kart so se zato že zvišale.