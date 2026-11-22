Matanovića so v spremstvu policije pripeljali na okrožno sodišče v Veliki Gorici, kjer so mu odredili pripor do izročitve Črni gori, ki je prek Interpola zahtevala njegovo prijetje. Njegov odvetnik Hrvoje Korša je kasneje povedal, da se bodo na odločitev sodišča pritožili, saj smatrajo, da ni nevarnosti, da bi Matanović pobegnil. Zahteve po izročitvi pa še ni komentiral.

24-letnega Bojana Matanovića so aretirali na kontroli dokumentov pred vkrcanjem na letalo za Beograd, poroča Net.hr . Sume pri policiji je sprožil njegov potni list, ki ga je kasneje identificirala kot člana Škaljarskega klana, za katerim je razpisana rdeča tiralica.

Po neuradnih informacijah je bil Matanović že na Hrvaškem dlje časa, in sicer naj bi pri naših južnih sosedih deloval na podlagi delovnega dovoljenja, ki pa mu je v tem času že poteklo. Mesec dni preden je Črna gora za njim izdala tiralico, so ga odjavili z naslova v Ludbregu, za njim pa se je nato izgubila vsaka sled.

Črnogorska policija Matanovića obtožuje pomoči pri umoru 38-letnega Saše Klikovaca, domnevnega člana rivalskega Kavaškega klana, ki je bil likvidiran 18. julija 2020 pred restavracijo "Kod Crnogorca". Umrl je zaradi več strelnih ran.

Kmalu po umoru je črnogorska policija kot neposrednega storilca aretirala Miloša Markovića, ki ga je višje sodišče v Podgorici nato obsodilo na 19 let in 10 mesecev zapora, skupaj z njim pa so aretirali tudi Marka Šukovića, ki je bil z nepravnomočno sodbo obsojen na 12 let zapora. Obe sodbi so marca letos razveljavili, osumljena pa bodo tako obravnavali ponovno.

Julija letos je črnogorska policija preiskavo razširila tudi na Matanovića, za katerega sumijo, da je Klikovac po umoru v vlogi izvidnika vozil pred vozilom Markovića ter ga obveščal o morebitnih policijskih zasedah. Domnevnemu morilcu naj bi kasneje našel tudi stanovanje, v katerem se je skril.