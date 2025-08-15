Svetli način
Tujina

Na letališču trčili letali: 'Vse se je streslo'

Manchester, 15. 08. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 26 minutami

M.P.
1

Na letališču v Manchestru se je zjutraj zgodila manjša nesreča, ko sta dve letali družbe EasyJet na stezi trčili s krili. Eno od letal je bilo na poti v Pariz, drugo pa v Gibraltar, a po trku so se morali potniki izkrcati z obeh, na kraj pa je prišlo večje število gasilcev in varnostnega osebja.

Letali družbe EasyJet sta med vožnjo po letališču v Manchestru trčili s krili. Kot poroča BBC, se potniki ali osebje na letalu pri tem niso poškodovali, so pa manjšo škodo zabeležili na letalu.

Po trku so morali potniki najprej ostati na letalih, nato pa so jih izkrcali iz obeh. Leteti bi morali sicer v Pariz in Gibraltar. Za kratek čas so ustavili tudi ostale lete.

Ena od potnic na letalu za Gibraltar je trčenje primerjala s prometno nesrečo. "Celotno letalo se je streslo," je opisala. Druga potnica pa je povedala, da je na letališče po trku prišlo večje število gasilskih vozil ter varnostnega osebja. Potniki so dejali tudi, da je bilo vzdušje na letalih nekoliko napeto.

"Letali sta med vožnjo proti vzletno-pristajalni stezi na letališču v Manchestru res trčili s konicama kril. Po trku sta se letali vrnili in izkrcali potnike, ki so prejeli bone za osvežilne pijače, medtem ko so se dogovorili za nadomestne lete," je sporočil tiskovni predstavnik Easyjeta. Potnikom so se opravičili za zamudo letov.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sushilover
15. 08. 2025 12.52
Upsi, kontrolor letenja je bil nepazljiv.
