Na letališču trčili letali: 'Vse se je streslo'

Letali družbe EasyJet sta med vožnjo po letališču v Manchestru trčili s krili. Kot poroča BBC, se potniki ali osebje na letalu pri tem niso poškodovali, so pa manjšo škodo zabeležili na letalu.

Po trku so morali potniki najprej ostati na letalih, nato pa so jih izkrcali iz obeh. Leteti bi morali sicer v Pariz in Gibraltar. Za kratek čas so ustavili tudi ostale lete.