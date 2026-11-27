Nizozemski organ za varnost hrane in potrošniških izdelkov (NVWA) je sporočil, da so v aretirali moškega, ki je bil na poti v Hongkong, ko so v njegovi prtljagi cariniki odkrili želve vrste vallartska blatna želva. Ovite so bile v lepilni trak, da bi jim preprečil premikanje.
Ta ogrožena vrsta velja za najmanjšo sladkovodno želvo na svetu, saj doseže največ približno 10 centimetrov dolžine, najverjetneje pa so bile ukradene v Mehiki, so sporočili iz NVWA.
Trenutno so želve v "specializiranem zavetišču", aretirani moški pa ostaja v priporu, preiskava še poteka.
Ameriška nevladna organizacija Turtle Island je leta 2025 ocenila, da v naravi živi največ 300 vallartskih blatnih želv. Na seznamu Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) so uvrščene med kritično ogrožene vrste.
Po navedbah okoljevarstvenega medija Mongabay lahko vallartska blatna želva na azijskem črnem trgu doseže ceno 10.000 dolarjev (približno 8650 evrov) ali več.
Letos so poročali tudi o drugih primerih tihotapljenja živih želv v Hongkong. Oktobra naj bi hongkonški cariniki zasegli osem želv, za katere so domnevali, da pripadajo drugi ogroženi vrsti. Njihova ocenjena tržna vrednost je znašala približno 54.000 dolarjev (približno 46.700 evrov).
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