Nizozemski organ za varnost hrane in potrošniških izdelkov (NVWA) je sporočil, da so v aretirali moškega, ki je bil na poti v Hongkong, ko so v njegovi prtljagi cariniki odkrili želve vrste vallartska blatna želva. Ovite so bile v lepilni trak, da bi jim preprečil premikanje.

Ta ogrožena vrsta velja za najmanjšo sladkovodno želvo na svetu, saj doseže največ približno 10 centimetrov dolžine, najverjetneje pa so bile ukradene v Mehiki, so sporočili iz NVWA.