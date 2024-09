Letalo s konico krila zadelo ob rep drugega letala

Zelo glasni in parajoči zvoki so se razlegali po letališču Hartsfield-Jackson v Atlanti, ko sta okoli 10. ure po lokalnem času trčila Deltin Airbus A350 in Endeavourjev Bombardier CRJ900.

"Delta Airbus A350 je bil namenjen v Tokio. Endeavour Bombardier CRJ900 je bil namenjen v Lafayette v Louisiani," je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA). Kot so pojasnili za Fox News, se je nesreča zgodila med taksiranjem Deltininega letala, konica njegovega krila pa je zadela rep drugega letala.