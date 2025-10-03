Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na letališču v Münchnu odpovedali več letov zaradi dronov

München, 03. 10. 2025 07.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Na letališču v Münchnu so v četrtek zvečer odpovedali ali preusmerili več letov, potem ko so v bližini letališča opazili drone, je povedal predstavnik tamkajšnje policije. Več potnikov je moralo prespati na letališču. Letalski promet je medtem že ponovno stekel.

Policija pred letališčem v Munchnu
Policija pred letališčem v Munchnu FOTO: AP

Münchensko letališče je v izjavi navedlo, da je bilo v četrtek zvečer odpovedanih 17 letov iz bavarske prestolnice, kar je prizadelo skoraj 3000 potnikov, 15 letov, ki naj bi tam pristali, pa je bilo preusmerjenih v druga mesta, med drugim v Stuttgart, Nürnberg, Dunaj in Frankfurt.

Prizadetim potnikom so priskrbeli začasna ležišča, odeje in okrepčilo, so še sporočili z letališča. Letalski promet pa je že ponovno stekel, poroča nemški Tagesschau.

Lete so odpovedali ali preusmerili v četrtek zvečer, potem ko so med 21. in 22. uro poročali o opažanjih dronov v okolici letališča.

Nemške oblasti so začele preiskavo, da bi ugotovile izvor dronov. Na teren so poslali policijske helikopterje, vendar "za zdaj ni na voljo nobenih informacij o vrsti in številu dronov", je dejal predstavnik policije.

Letališče v Munchnu
Letališče v Munchnu FOTO: AP

V Münchnu se ravno ta konec tedna zaključuje sloviti festival piva Oktoberfest, ki v mesto vsako leto privabi več sto tisoč ljudi. Tudi tam ni šlo brez zapletov - prizorišče je bilo v sredo več ur zaprto zaradi preiskave grožnje z bombo, še pred tem so v soboto zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na festival.

Dogajanje v Münchnu sicer spominja na številne podobne incidente z droni po Evropi, do katerih prihaja v zadnjem času, večina evropskih držav pa zanje obtožuje Rusijo.

Evropski voditelji so ravno te dni na neformalnem zasedanju na Danskem govorili o različnih vidikih varnosti na stari celini in se zavzeli za obrambo pred droni.

Nemške oblasti so prav tako že večkrat opozorile na vse večjo nevarnost, ki jo predstavljajo brezpilotniki. Prejšnji teden naj bi nad državo letel roj dronov, tudi nad vojaškimi in industrijskimi objekti, navaja AFP. Notranji minister Alexander Dobrindt je dejal, da mora Nemčija "najti nove odgovore na to hibridno grožnjo" - vključno z morebitnim sestreljevanjem dronov.

Naslednji članek

Venezuela ob svoji obali opazila več ameriških lovskih letal F-35

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256