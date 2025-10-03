Na letališču v Münchnu odpovedali več letov zaradi dronov

Münchensko letališče je v izjavi navedlo, da je bilo v četrtek zvečer odpovedanih 17 letov iz bavarske prestolnice, kar je prizadelo skoraj 3000 potnikov, 15 letov, ki naj bi tam pristali, pa je bilo preusmerjenih v druga mesta, med drugim v Stuttgart, Nürnberg, Dunaj in Frankfurt.
Prizadetim potnikom so priskrbeli začasna ležišča, odeje in okrepčilo, so še sporočili z letališča. Letalski promet pa je že ponovno stekel, poroča nemški Tagesschau.
Lete so odpovedali ali preusmerili v četrtek zvečer, potem ko so med 21. in 22. uro poročali o opažanjih dronov v okolici letališča.
Nemške oblasti so začele preiskavo, da bi ugotovile izvor dronov. Na teren so poslali policijske helikopterje, vendar "za zdaj ni na voljo nobenih informacij o vrsti in številu dronov", je dejal predstavnik policije.
V Münchnu se ravno ta konec tedna zaključuje sloviti festival piva Oktoberfest, ki v mesto vsako leto privabi več sto tisoč ljudi. Tudi tam ni šlo brez zapletov - prizorišče je bilo v sredo več ur zaprto zaradi preiskave grožnje z bombo, še pred tem so v soboto zaradi prevelike gneče začasno zaprli vstop na festival.
Dogajanje v Münchnu sicer spominja na številne podobne incidente z droni po Evropi, do katerih prihaja v zadnjem času, večina evropskih držav pa zanje obtožuje Rusijo.
Evropski voditelji so ravno te dni na neformalnem zasedanju na Danskem govorili o različnih vidikih varnosti na stari celini in se zavzeli za obrambo pred droni.
Nemške oblasti so prav tako že večkrat opozorile na vse večjo nevarnost, ki jo predstavljajo brezpilotniki. Prejšnji teden naj bi nad državo letel roj dronov, tudi nad vojaškimi in industrijskimi objekti, navaja AFP. Notranji minister Alexander Dobrindt je dejal, da mora Nemčija "najti nove odgovore na to hibridno grožnjo" - vključno z morebitnim sestreljevanjem dronov.
