Na letališču v Münchnu odpovedali več letov zaradi dronov

Münchensko letališče je v izjavi navedlo, da je bilo v četrtek zvečer odpovedanih 17 letov iz bavarske prestolnice, kar je prizadelo skoraj 3000 potnikov, 15 letov, ki naj bi tam pristali, pa je bilo preusmerjenih v druga mesta, med drugim v Stuttgart, Nürnberg, Dunaj in Frankfurt.

Prizadetim potnikom so priskrbeli začasna ležišča, odeje in okrepčilo, so še sporočili z letališča. Letalski promet pa je že ponovno stekel, poroča nemški Tagesschau.

Lete so odpovedali ali preusmerili v četrtek zvečer, potem ko so med 21. in 22. uro poročali o opažanjih dronov v okolici letališča.

Nemške oblasti so začele preiskavo, da bi ugotovile izvor dronov. Na teren so poslali policijske helikopterje, vendar "za zdaj ni na voljo nobenih informacij o vrsti in številu dronov", je dejal predstavnik policije.