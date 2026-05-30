Na letališču v Münchnu zaradi domnevnega drona začasno ustavili promet

Dvojica pilotov je domnevnem opažanju dronov poročala malo po 9. uri zjutraj. "V sodelovanju z nemško kontrolo zračnega prometa so se varnostne oblasti nato odločile za zaprtje vzletnih in pristajalnih stez," je sporočil tiskovni predstavnik policije.

V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču.

Številne evropske države, med njimi Danska, Poljska, Nemčija in Švedska, so zlasti lani poročale o brezpilotnikih, opaženih nad ali v bližini občutljivih lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja, več držav pa je nato sprejelo konkretne ukrepe za krepitev obrambe pred droni.