Tujina

Na letališču v Münchnu zaradi domnevnega drona začasno ustavili promet

München, 30. 05. 2026 11.42 pred 53 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Letališče v Münchenu

Na letališču v Münchnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, v posledični preiskavi pa pristojni niso odkrili grožnje.

Dvojica pilotov je domnevnem opažanju dronov poročala malo po 9. uri zjutraj. "V sodelovanju z nemško kontrolo zračnega prometa so se varnostne oblasti nato odločile za zaprtje vzletnih in pristajalnih stez," je sporočil tiskovni predstavnik policije.

Letališče v Münchnu med začasnim zaprtjem
Letališče v Münchnu med začasnim zaprtjem
FOTO: AP

V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču.

Številne evropske države, med njimi Danska, Poljska, Nemčija in Švedska, so zlasti lani poročale o brezpilotnikih, opaženih nad ali v bližini občutljivih lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja, več držav pa je nato sprejelo konkretne ukrepe za krepitev obrambe pred droni.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
30. 05. 2026 12.39
Rusi prihajajo, 1966, Komedija/Vojni ‧ 2 h 6 m
Odgovori
0 0
NeXadileC
30. 05. 2026 12.37
To sosedov, ta mali... glavno da blatite Ruse.
Odgovori
0 0
123soba
30. 05. 2026 12.33
A je zelenski sporočil novico. Ampak tile ruski droni so res super, da letijo po več tisoč kilometrov daleč. Verjetno imajo porabo 1 dcl na 100 km.
Odgovori
0 0
manga
30. 05. 2026 12.24
Rusi prihajajo...
Odgovori
0 0
Komentator aligator
30. 05. 2026 12.19
Te drone bi že lahko preimenovali v kamikaze.
Odgovori
0 0
