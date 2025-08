Na letališču zapustil starša in se vkrcal na napačen let: pristal v Milanu

Prestrašeni par je nemudoma obvestil letališke oblasti, da je njun sin izginil, policija pa je začela preverjati nadzorne kamere. S pomočjo posnetkov so ugotovili, da se je dečku uspelo prebiti mimo varnostne kontrole in se vkrcati na let za Italijo, a letalo je bilo do takrat že visoko v zraku.

Najstnikova mama je tako kupila karto za prvi možen let v Milano ter le nekaj ur kasneje poletela za sinom. S 15-letnikom sta se po poročanju britanskega tabloida The Sun srečala še isti dan. "Potnika so sprejeli naša ekipa in lokalne oblasti v Milanu, dogovorili pa smo se, da se mu bo še isti dan pridružil družinski član," so sporočili z EasyJeta.