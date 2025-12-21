Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na letalo skušali pritihotapiti mrtvo babico: 'Je le utrujena'

Malaga/London, 21. 12. 2025 09.54 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
EasyJet letalo

Pet sorodnikov naj bi skušalo na letalo družbe EasyJet vkrcati 89-letno pokojno žensko, češ da je le utrujena. Let je bil zaradi tega zamaknjen za 12 ur. Letalska družba sicer dogodek zanika in trdi, da je potnica potrebovala nujno medicinsko pomoč in umrla kasneje.

Več prič na letu je povedalo, da so starejšo gospo v invalidskem vozičku do letala pripeljali njeni sorodniki, ki so osebju povedali, da se slabo počuti. (slika je simbolična)
Več prič na letu je povedalo, da so starejšo gospo v invalidskem vozičku do letala pripeljali njeni sorodniki, ki so osebju povedali, da se slabo počuti. (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Sorodniki naj bi poskušali 89-letno pokojno žensko vkrcati na let družbe EasyJet na relaciji med Malago in Londonom. Osebju naj bi pri tem zagotavljali, da je zgolj utrujena. Let je bil po odkritju smrti zamaknjen za 12 ur, poroča španska redakcija Euronewsa.

Več prič na letu je povedalo, da so starejšo gospo v invalidskem vozičku do letala pripeljali njeni sorodniki, ki so osebju povedali, da se slabo počuti. Po navedbah potnikov, ki jih povzema časnik Daily Mail, so družinski člani trdili, da starka zgolj spi, nekateri pa naj bi se celo predstavili kot zdravniki, da bi pomirili osebje.

Družina je žensko posedla na zadnji del letala. Let, ki je imel predviden odhod malo po 11. uri, se je začel premikati proti pisti. Vendar pa je posadka nekaj trenutkov pred vzletom opazila, da je potnica umrla. Let so tako ustavili.

EasyJet dogodek zanika

Družba EasyJet je zanikala, da so dovolili vkrcanje pokojne osebe. Po besedah predstavnika je potnica imela potrdilo o primernosti za letenje in je bila ob vkrcanju živa. "Letalo se je pred vzletom vrnilo na parkirno mesto, ker je ena izmed potnic na krovu potrebovala nujno medicinsko pomoč. Prišle so reševalne službe, a žal je potnica umrla," je sporočila letalska družba.

mrtva babica letalo sorodniki easyjet

Zaradi konflikta med Tajsko in Kambodžo na stotisoče razseljenih, več deset mrtvih

Caracas zaseg naftnega tankerja označil za krajo in ugrabitev

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sloZebra
21. 12. 2025 11.05
mrtva 'ladna
Odgovori
+0
1 1
PuntaChristo
21. 12. 2025 11.04
Živita v 16m2, ja in? Eni še tega nimajo in bi bili zelo veseli tudi 10ih kvadratov, samo, da so na svojem in da imajo streho nad glavo. Ljudje so postali preveč izbirčni. Plus tega se pa preveč zanašajo na to, da bodo ljudje donirali. Jaz bi počasi rabil nov avtodom, kaj naj dam številko avtodom50 na 19...
Odgovori
+9
9 0
Prelepa Soča
21. 12. 2025 11.24
V Hongkongu in še marsikje v azijskih velemestih, je to normalno, oz. luksuz.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
21. 12. 2025 10.53
Če je za žive prevoz OK, pol tudi za mrtvo gospo ne more biti prenevarno. Al se motim??
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
45-letnica s telesom boginje
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
dominvrt
Portal
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
okusno
Portal
Zvezda božičnega menija
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420