Na letalo skušali pritihotapiti mrtvo babico: 'Je le utrujena'

Več prič na letu je povedalo, da so starejšo gospo v invalidskem vozičku do letala pripeljali njeni sorodniki, ki so osebju povedali, da se slabo počuti. (slika je simbolična)

Sorodniki naj bi poskušali 89-letno pokojno žensko vkrcati na let družbe EasyJet na relaciji med Malago in Londonom. Osebju naj bi pri tem zagotavljali, da je zgolj utrujena. Let je bil po odkritju smrti zamaknjen za 12 ur, poroča španska redakcija Euronewsa.

Več prič na letu je povedalo, da so starejšo gospo v invalidskem vozičku do letala pripeljali njeni sorodniki, ki so osebju povedali, da se slabo počuti. Po navedbah potnikov, ki jih povzema časnik Daily Mail, so družinski člani trdili, da starka zgolj spi, nekateri pa naj bi se celo predstavili kot zdravniki, da bi pomirili osebje.

Družina je žensko posedla na zadnji del letala. Let, ki je imel predviden odhod malo po 11. uri, se je začel premikati proti pisti. Vendar pa je posadka nekaj trenutkov pred vzletom opazila, da je potnica umrla. Let so tako ustavili.