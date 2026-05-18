Na letalskem mitingu trčila ameriška lovca, posadka izskočila

Dramatičen incident se je zgodil včeraj, zadnji dan letalskega mitinga Gunfighter Skies v ameriški zvezni državi Idaho. Med demonstracijo sta v zraku trčili dve vojaški letali EA18-G. Vsi štirje člani posadke so se izstrelili iz letal, ki sta nato strmoglavili. Ni sicer znano, ali so bili poškodovani, je pa predstavnik ameriških zračnih sil za BBC povedal, da so varno pristali s pomočjo padal, da je njihovo stanje "stabilno" ter da jih je pregledalo zdravstveno osebje.
Dobre tri kilometre od letalske baze Mountain Home je nato izbruhnil požar, baza je bila za nekaj časa zaprta. Preostali del letalske predstave so odpovedali, preiskava nesreče še poteka.
Kim Sykes iz Silver Wings of Idaho, ki je pomagala organizirati letalski miting, je za lokalno podružnico CBS povedala, da v vojaški bazi ni bil nihče poškodovan.
Letalski miting Gunfighter Skies je nazadnje potekal leta 2018, ko je v nesreči umrl pilot jadralnega letala.
"Posadka, vpletena v incident, je v stabilnem stanju," je včeraj na družbenih omrežjih sporočila tudi enota Mountain Air Force Base Gunfighters. "Zahvaljujemo se vsem našim gostom za potrpežljivost in sočutje, ki nam je omogočilo hiter in varen odziv na incident," so še zapisali.
Letala EA-18G Growler so del zračne flote letalstva zvezne države Washington. Po navedbah ameriške mornarice naj bi samo en 'lovec' stal slabih 58 milijonov evrov.
