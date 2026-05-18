Tujina

Na letalskem mitingu trčila ameriška lovca, posadka izskočila

Boise, 18. 05. 2026 07.26 pred 1 uro 2 min branja 6

Ti.Š.
Ti.Š.
Trčenje letal

Med letalskim mitingom v Idahu sta v zraku trčili dve lovski letali. Štirje člani posadke so izskočili s padalom in varno pristali. Njihovo stanje je stabilno, so sporočili iz letalske baze.

Dramatičen incident se je zgodil včeraj, zadnji dan letalskega mitinga Gunfighter Skies v ameriški zvezni državi Idaho. Med demonstracijo sta v zraku trčili dve vojaški letali EA18-G. Vsi štirje člani posadke so se izstrelili iz letal, ki sta nato strmoglavili. Ni sicer znano, ali so bili poškodovani, je pa predstavnik ameriških zračnih sil za BBC povedal, da so varno pristali s pomočjo padal, da je njihovo stanje "stabilno" ter da jih je pregledalo zdravstveno osebje.

Dobre tri kilometre od letalske baze Mountain Home je nato izbruhnil požar, baza je bila za nekaj časa zaprta. Preostali del letalske predstave so odpovedali, preiskava nesreče še poteka.

Kim Sykes iz Silver Wings of Idaho, ki je pomagala organizirati letalski miting, je za lokalno podružnico CBS povedala, da v vojaški bazi ni bil nihče poškodovan.

Letalski miting Gunfighter Skies je nazadnje potekal leta 2018, ko je v nesreči umrl pilot jadralnega letala.

"Posadka, vpletena v incident, je v stabilnem stanju," je včeraj na družbenih omrežjih sporočila tudi enota Mountain Air Force Base Gunfighters. "Zahvaljujemo se vsem našim gostom za potrpežljivost in sočutje, ki nam je omogočilo hiter in varen odziv na incident," so še zapisali.

Strmoglavljenje med letalsko predstavo Gunfighter Skies v bližini letalske baze Mountain Home v Idahu.
FOTO: Profimedia

Letala EA-18G Growler so del zračne flote letalstva zvezne države Washington. Po navedbah ameriške mornarice naj bi samo en 'lovec' stal slabih 58 milijonov evrov.

Wolfman
18. 05. 2026 08.40
Ponesrečen letalski valček!
rahlo_nepristranski
18. 05. 2026 08.39
Že včeraj zvečer, ko so začel ti posnetki po joutub krožit sem rekel svoji, da grem za gajbo stavit, da bo jutr člank o tem na tej strani med top 4 članke in evo nisem se zmotil, ker vse kar se slabega zgodi Ameriki mora biti na vrhu te spletne strani
Emil Gyöfi
18. 05. 2026 08.38
Ja za globalno segrevanje pa je kriv moj dimnik za kurjavo, moj mali avto, žarnice v stanovanju,klima ki se uporablja občasno, skratka stvari ki jih rabiš da živiš in preživiš. Vso to 💩💩💩 pa je OK😡😡🤮🤮
brusilec
18. 05. 2026 08.30
največ nesreč se zgodi ravno med zajebavanjem.. ko se preveč sprostiš, se pohecaš.. in adijo roka.. zadnji spust po smučišču, še zadnjič to sezono, za dušo.. pol pa direkt v bolnico..
Janševe drobtinice
18. 05. 2026 08.11
Nesposobnjakovići...
Rains
18. 05. 2026 08.02
A sta hotla v zraku mladička narest, kot muhe?
