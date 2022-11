Na letalskem mitingu v Dallasu v zraku trčili letali

V Dallasu je potekal letalski miting Wings over Dallas Airshow, na katerem so sodelovala vojaška letala druge svetovne vojne. Okrog 13.25. ure po lokalnem času sta nad letališčem trčila bombnik Boeing B-17 "leteča trdnjava" in lovec Bell P-63. Kot je sporočila Ameriška zvezna uprava (FAA) za letalski promet, zaenkrat še ni jasno, koliko ljudi je bilo na krovu obeh letal.