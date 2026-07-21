Na letalu pred vzletom z zagrebškega letališča umrl potnik

Potniku je postalo slabo, ko je bilo letalo še na tleh in se je med taksiranjem pomikalo proti vzletni stezi. Kabinsko osebje je nemudoma začelo nuditi pomoč, kmalu pa se jim je pridružila tudi zdravstvena ekipa, ki je poskušala potnika oživiti. Kljub prizadevanjem je potnik umrl, poroča Net.hr.
Po odstranitvi trupla iz letala je let nadaljeval z istim letalom in isto posadko.
Z zagrebškega letališča Franja Tuđmana so za hrvaške medije potrdili, da je prišlo do zdravstvenega incidenta. Pojasnili so, da so pristojne službe ukrepale v skladu z veljavnimi postopki, zaradi varovanja zasebnosti potnika pa dodatnih informacij o okoliščinah dogodka niso razkrili.
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