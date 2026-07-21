Na letalu pred vzletom z zagrebškega letališča umrl potnik

Potniku je postalo slabo, ko je bilo letalo še na tleh in se je med taksiranjem pomikalo proti vzletni stezi. Kabinsko osebje je nemudoma začelo nuditi pomoč, kmalu pa se jim je pridružila tudi zdravstvena ekipa, ki je poskušala potnika oživiti. Kljub prizadevanjem je potnik umrl, poroča Net.hr.

Po odstranitvi trupla iz letala je let nadaljeval z istim letalom in isto posadko.