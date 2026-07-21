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Na letalu pred vzletom z zagrebškega letališča umrl potnik

Zagreb, 21. 07. 2026 21.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Letalo

Na letalu družbe Lauda Europe je v ponedeljek pred vzletom z zagrebškega letališča Franja Tuđmana umrl potnik. Slabo mu je postalo med premikanjem letala po letališki ploščadi, posadka in reševalci pa ga kljub hitremu posredovanju niso uspeli rešiti.

Potniku je postalo slabo, ko je bilo letalo še na tleh in se je med taksiranjem pomikalo proti vzletni stezi. Kabinsko osebje je nemudoma začelo nuditi pomoč, kmalu pa se jim je pridružila tudi zdravstvena ekipa, ki je poskušala potnika oživiti. Kljub prizadevanjem je potnik umrl, poroča Net.hr.

Po odstranitvi trupla iz letala je let nadaljeval z istim letalom in isto posadko.

Zagrebško letališče
Zagrebško letališče
FOTO: Shutterstock

Z zagrebškega letališča Franja Tuđmana so za hrvaške medije potrdili, da je prišlo do zdravstvenega incidenta. Pojasnili so, da so pristojne službe ukrepale v skladu z veljavnimi postopki, zaradi varovanja zasebnosti potnika pa dodatnih informacij o okoliščinah dogodka niso razkrili.

Zagreb letalo Lauda Europe letališče Franja Tuđmana

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