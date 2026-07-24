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Na letalu so ji rekli, naj nosi plenico

Chicago, 24. 07. 2026 13.12 pred 2 urama 3 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Letalo in invalidnski voziček

Mnogi uporabniki invalidskih vozičkov doživljajo letalska potovanja kot stresna in zelo ponižujoča. Soočajo se z neprimernim ravnanjem letalskega osebja in drugih potnikov ter se pogosto morajo boriti za to, da so njihove potrebe sploh upoštevane. Nekaterim potnikom osebje onemogoča celo dostop do stranišča.

Ko se je Hannah Babalola 26. maja vkrcala na let družbe KLM 598, je bila utrujena. Paralimpijska športnica se je vračala s tekmovanja v južnoafriškem Cape Townu in upala, da bo pot domov v Chicago potekala brez zapletov, poroča Guardian. Sicer je izkušena popotnica. Nekdanja tekmovalka v dirkah z invalidskimi vozički danes nastopa na maratonih in je v preteklih letih letela v več deset držav, pri čemer doslej ni imela večjih težav.

Prvi del poti domov je predstavljal skoraj enajsturni let do Amsterdama. Kmalu po vkrcanju so ji kapitan in člani kabinskega osebja sporočili, da med letom ne bo mogla uporabljati t. i. ozkega kabinskega invalidskega vozička (aisle chair). Gre za posebej zasnovan voziček, ki gibalno oviranim potnikom omogoča dostop do stranišča med letom. Posadka ji je pojasnila, da bo morala, če bo želela uporabiti stranišče, to storiti brez pomoči takšnega vozička. Če pa tega ne zmore, da bo morala letalo zapustiti še pred vzletom, navaja Guardian.

Paraolimpijska športnica Hannah Babalola
Paraolimpijska športnica Hannah Babalola
FOTO: AP

'Ponižanje je bilo neznosno'

Bila je osupla. Kabinski invalidski vozički so namreč na širokotrupnih letalih praviloma na voljo. Kljub vse večji stiski je vztrajala pri svoji zahtevi. Posadka pa je navajala različne razloge za odločitev – kapitan naj bi med drugim trdil, da bi bila uporaba vozička med morebitno turbulenco nevarna. Poleg tega so trdili, da leta ni rezervirala kot potnica z invalidnostjo, čeprav to ne drži.

Letalske družbe namreč potnikom z invalidnostjo priporočajo, da posebno pomoč naročijo najmanj 48 ur pred letom, kar je Babalola tudi storila. Kupila je povratno vozovnico, na poti v Južno Afriko pa je kot potnica z invalidnostjo brez težav prejela vso potrebno pomoč. "Počutila sem se, kot da nisem človek. Ponižanje je bilo neznosno," se spominja športnica.

'Svetoval mi je, naj med letom nosim plenico'

Britanska voditeljica Sophie Morgan
Britanska voditeljica Sophie Morgan
FOTO: Profimedia

Britanska televizijska voditeljica, pisateljica in zagovornica pravic oseb z invalidnostjo Sophie Morgan je soustanoviteljica pobude Rights on Flights ter ena najglasnejših zagovornic pravic invalidov v letalskem prometu. Od prsnega koša navzdol je paralizirana po prometni nesreči, ki jo je doživela pri 18 letih. Za aktivizem se je odločila, ker so letališki delavci med njenimi potovanji z letalom večkrat poškodovali njen invalidski voziček. "Preprosto jim ni mar. Kapitan nekega letala mi je svetoval, naj med letom nosim plenico," je povedala za Guardian.

"Iskreno mislim, da bi nam letalske družbe prepovedale letenje, če bi le lahko," pravi Morganova. "Žalostno je, da se iste težave, o katerih smo govorili pred tremi leti, dogajajo še danes. Zdi se, kot da naredimo en korak naprej in dvesto nazaj. Ko sem začela opozarjati na te težave, sem si mislila: 'Treba jih je le seznaniti s problemom.' V resnici pa zelo dobro vedo, za kaj gre, vendar jim preprosto ni mar. Kje smo danes? Nikjer."

Invalidski voziček na letališču
Invalidski voziček na letališču
FOTO: Shutterstock

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), objavljenih leta 2023, približno 16 odstotkov svetovnega prebivalstva živi s pomembno obliko invalidnosti. To je okoli 1,3 milijarde ljudi.

Nacionalni center za dostopni promet je julija 2025 objavil poročilo z naslovom "Nevidne ovire: Kako odnos javnosti vpliva na vključujoče potovanje" (Invisible Barriers: How Public Attitudes Affect Inclusive Travel). Ugotavlja, da se morajo osebe z različnimi oblikami oviranosti ali posebnimi potrebami, ki ne ustrezajo ustaljenim predstavam o invalidnosti, pogosto same boriti za to, da so njihove potrebe sploh upoštevane, piše Guardian.

Sogovorniki, vključeni v raziskavo, so poročali o negativnih izkušnjah med potovanji, ki so bile posledica predsodkov in stereotipov o invalidnosti. Poročilo obravnava različne oblike prevoza, tudi letalski promet, in ugotavlja, da so potniki z invalidnostjo včasih tarča žalitev ali neprimernega ravnanja drugih potnikov, hkrati pa zaposleni v prometnem sektorju pogosto nimajo zadostnega razumevanja različnih oblik invalidnosti.

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KOMENTARJI2

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Morgoth
24. 07. 2026 16.02
Črni SPET "žrtve"🤡
Odgovori
0 0
25.maj
24. 07. 2026 15.10
in to nizozemska družba, polna usta odprtosti, praksa pa..
Odgovori
+2
2 0
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