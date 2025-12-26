Na letu KLM iz ZDA v Beograd stenice? Potniki s tožbo

Romulo Albuquerque, njegova žena Lisandra Garcia in njuna dva sinova so 21. marca potovali iz Roanokea s postanki v Atlanti in Amsterdamu v Beograd. Vozovnice so kupili prek Deltinega programa SkyMiles, vse lete, vključno s čezatlantskim delom, pa je opravljala družba KLM.

Približno dve uri po vzletu letala v Amsterdam je Garcia začela čutiti močno srbenje in občutek plazenja po telesu, piše v tožbi. Na njenih oblačilih in v sedežu so kmalu opazili stenice. Družina trdi, da so takoj obvestili kabinsko osebje, vendar so jim svetovali, naj govorijo tiše, da ne bi motili drugih potnikov.

V tožbi trdijo, da so vsi družinski člani med poletom utrpeli več ugrizov, z vidnimi rdečimi oteklinami in izpuščaji na vratu, trupu, rokah in nogah. Kot dokaz so priložili fotografije ugrizov, pa tudi posnetke žuželk na oblačilih in sedežih, vključno z zmečkanimi stenicami na prtičku za pijačo KLM.