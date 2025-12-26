Naslovnica
Tujina

Na letu KLM iz ZDA v Beograd stenice? Potniki s tožbo

Beograd, 26. 12. 2025 12.10 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
D. S.
Nizozemski KLM na Brniku

Družina iz zvezne države Virginije je vložila tožbo proti letalskim družbam KLM Royal Dutch Airlines in Delta Air Lines, v kateri trdi, da so bili med potovanjem iz Združenih držav Amerike v Beograd v kabini letala izpostavljeni stenicam, ki naj bi jim resno škodovale zdravju in popolnoma uničile načrtovano bivanje v Srbiji.

Romulo Albuquerque, njegova žena Lisandra Garcia in njuna dva sinova so 21. marca potovali iz Roanokea s postanki v Atlanti in Amsterdamu v Beograd. Vozovnice so kupili prek Deltinega programa SkyMiles, vse lete, vključno s čezatlantskim delom, pa je opravljala družba KLM.

Približno dve uri po vzletu letala v Amsterdam je Garcia začela čutiti močno srbenje in občutek plazenja po telesu, piše v tožbi. Na njenih oblačilih in v sedežu so kmalu opazili stenice. Družina trdi, da so takoj obvestili kabinsko osebje, vendar so jim svetovali, naj govorijo tiše, da ne bi motili drugih potnikov.

V tožbi trdijo, da so vsi družinski člani med poletom utrpeli več ugrizov, z vidnimi rdečimi oteklinami in izpuščaji na vratu, trupu, rokah in nogah. Kot dokaz so priložili fotografije ugrizov, pa tudi posnetke žuželk na oblačilih in sedežih, vključno z zmečkanimi stenicami na prtičku za pijačo KLM.

Nizozemska letalska družba KLM Royal Dutch Airlines
Nizozemska letalska družba KLM Royal Dutch Airlines
FOTO: Shutterstock

Kljub prijavljeni težavi je družina nadaljevala pot z drugim letom KLM v Beograd. Poročajo, da so bili ob prihodu prisiljeni oprati vsa oblačila v vreli vodi in poiskati zdravniško pomoč. Po vrnitvi v Združene države so otroke pregledali v zdravstveni ustanovi, kjer so potrdili, da so ugrize povzročile stenice.

Odvetniki družine navajajo, da so pred vložitvijo tožbe poskušali spor rešiti zunajsodno, vendar brez odgovora. Zdaj zahtevajo odškodnino v višini najmanj 200.000 dolarjev.

Iz KLM so sporočili, da trenutno ne morejo komentirati konkretnih obtožb in da bodo primer obravnavali z ustreznimi pravnimi postopki.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
26. 12. 2025 13.46
Ma.. letalske družbe še ne uporabljajo očitno procedure razsteničenja sedežev in kabine potnikov, kot to počnejo to po zapovedanih standardih v hotelih, ker morajo v boju s to nadlogo umazanega turističnega sveta. Stenice so umazana nadloga turizma od nekdaj, ki se ne prenaša samo opreko letalske embalaže v hotele. Se prenašpa tudi z oblačil potnikov, ki sedji na letalskih sedežih. Nikoli pa svojega kovčka ne polagajte na postelje hotelov ali svojega doma, če jih ne želite fasat. ko pridete domov, kovček oz. prtljago razpakirat zunaj domovanja in jo pustit na soncu in zraku nekaj ur.
Odgovori
0 0
čevapgpt
26. 12. 2025 13.45
američanom vse prav pride za špetir.
Odgovori
0 0
bibaleze
