Na letu KLM iz ZDA v Beograd stenice? Potniki s tožbo

Romulo Albuquerque, njegova žena Lisandra Garcia in njuna dva sinova so 21. marca potovali iz Roanokea s postanki v Atlanti in Amsterdamu v Beograd. Vozovnice so kupili prek Deltinega programa SkyMiles, vse lete, vključno s čezatlantskim delom, pa je opravljala družba KLM.
Približno dve uri po vzletu letala v Amsterdam je Garcia začela čutiti močno srbenje in občutek plazenja po telesu, piše v tožbi. Na njenih oblačilih in v sedežu so kmalu opazili stenice. Družina trdi, da so takoj obvestili kabinsko osebje, vendar so jim svetovali, naj govorijo tiše, da ne bi motili drugih potnikov.
V tožbi trdijo, da so vsi družinski člani med poletom utrpeli več ugrizov, z vidnimi rdečimi oteklinami in izpuščaji na vratu, trupu, rokah in nogah. Kot dokaz so priložili fotografije ugrizov, pa tudi posnetke žuželk na oblačilih in sedežih, vključno z zmečkanimi stenicami na prtičku za pijačo KLM.
Kljub prijavljeni težavi je družina nadaljevala pot z drugim letom KLM v Beograd. Poročajo, da so bili ob prihodu prisiljeni oprati vsa oblačila v vreli vodi in poiskati zdravniško pomoč. Po vrnitvi v Združene države so otroke pregledali v zdravstveni ustanovi, kjer so potrdili, da so ugrize povzročile stenice.
Odvetniki družine navajajo, da so pred vložitvijo tožbe poskušali spor rešiti zunajsodno, vendar brez odgovora. Zdaj zahtevajo odškodnino v višini najmanj 200.000 dolarjev.
Iz KLM so sporočili, da trenutno ne morejo komentirati konkretnih obtožb in da bodo primer obravnavali z ustreznimi pravnimi postopki.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.