Na letu v Barcelono potnik s hudo drisko, pilot zaradi smradu obrnil letalo

V posnetku, objavljenem na družbenem omrežju X, je po dveh urah letenja pilot kontrolo zračnega prometa obvestil o incidentu na letalu in zaprosil za vrnitev na odhodno letališče. Povedal je, da ima eden od potnikov hudo drisko in da je "onesnažil" celotno pot, ki vodi skozi letalo do stranišča.

Potniki letala so svojo izkušnjo opisali na družbenih omrežjih. "Z ženo sva bila na letu. Bila je zmešnjava. Piloti so se pravilno odločili, da so obrnili letalo. Osebje na tleh je zamenjalo preprogo in namestilo novo," je zapisal eden od potnikov.

"Driska je kapljala po hodniku, grozno je smrdelo," je dodal drugi potnik. Osebje je sicer v želji, da bi omejili smrad, uporabilo razkužilo z vonjem vanilije, kar pa je po besedah potnikov le še poslabšalo razmere.

Letalska družba Delta je za Insider potrdila, da je na letu 194 prišlo do zdravstvenih težav, zato se je letalo vrnilo v Atlanto. "Naše ekipe so se odzvale kar se da hitro in varno, da so temeljito očistile letalo in pripeljale naše stranke do njihove končne destinacije. Strankam se iskreno opravičujemo za zamudo in nevšečnosti," so dodali.

Letalo je v Barcelono prispelo z osemurno zamudo, ni pa znano, ali je bil na njem tudi nesrečni potnik z drisko.