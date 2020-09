V začasni šotorski center na Lezbosu namestili že okoli 800 migrantov, 21 jih je okuženih

Prebežniki se bojijo, da bodo v začasnem šotorskem begunskem centru Kara Tepe, ki so ga oblasti postavile severno od mesta Mitilena, ostali zaprti in otoka ne bodo mogli zapustiti, zato se vanj ne želijo naseliti. Grške oblasti jih z letaki v sedmih jezikih zdaj obveščajo, da za odhod z otoka ni druge možnosti, kot da pridobijo azil, azilni postopek pa se lahko zaključi le v novem centru.

Grške oblasti so nato le nekaj kilometrov stran postavile začasno šotorsko naselje, v katerega so doslej namestili že 800 migrantov. Ob namestitvi v šotore so vse migrante tudi testirali na okužbo z novim koronavirusom. Po podatkih grškega ministrstva za migracije so okužbo potrdili pri 21 migrantih.

Begunski center Moria na otoku Lezbos so grške oblasti odprle pred petimi leti, na vrhuncu migrantske krize. V njem je v nemogočih razmerah živelo več kot 12.000 migrantov, mnogi pa so tam preživeli tudi več let. Pred tednom dni pa je tam izbruhnil velik požar, ki je največji grški center za migrante skoraj povsem uničil . Po požaru so ljudje čez noč ostali brez strehe nad glavo, večina od takrat spi na poljih, pločnikih ali v zapuščenih stavbah.

Radikalni migranti, med katerimi je večina Afganistancev, ki so jim prošnjo za azil zavrnili, po drugi strani vidijo te kaotične razmere kot zadnjo priložnost, da jih prepeljejo v celinsko Grčijo. Od tam pa naj bi se jim odprla pot v zahodno Evropo, je dejal predstavnik tamkajšnje obalne straže.

Medtem je Nemčija danes sporočila, da bo sprejela še dodatnih 1500 migrantov z Lezbosa, predvsem družine in otroke. Nemška kanclerka Angela Merkel in notranji minister Horst Seehofersta se strinjala z načrtom potem, ko se je okrepil pritisk na vlado, naj se odzove na uničujoč požar v begunskem centru. Nemčija se je sicer že konec minulega tedna zavezala, da bo v okviru skupne evropske pobude za mladoletnike brez spremstva sprejela 100 do 150 otrok. Med državami, ki so pripravljene sprejeti migrante iz Grčije, je tudi Slovenija, ki namerava sprejeti štiri mladoletnike brez spremstva, mlajše od 10 let, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite.

Na Lezbosu medtem naraščajo napetosti med migranti in policisti, vse bolj nezadovoljni pa so tudi lokalni prebivalci. Mnogi nasprotujejo zadrževanju migrantov na otoku, incidenti med prosilci za azil in prebivalci, vključno s simpatizerji skrajne desnice, pa so na otoku pogosti že od lanskega leta.