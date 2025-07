Na lokalni tržnici za drobiž, Prada bi jih prodala za 1000 evrov

Pradini moški sandali, ki so jih predstavili na letošnjem tednu mode v Milanu, so pri znani modni hiši poimenovali zgolj usnjeni sandali. Na videz preprosto poletno obuvalo, pod katerega se je podpisala Prada, pa je v Indiji takoj naletelo na neodobravanje, tako s strani tamkajšnje modne industrije, umetniškega in obrtnega sektorja kot politikov. Pravijo, da gre za njihovo tradicionalno obuvalo. Razlika v ceni: enormna.

Vsi v Indiji so prepričani, da je Pradin dizajn moških sandalov kopija tradicionalnih kolhapurskih čapalov, poimenovanih po mestu Kolhapur iz indijske zvezne države Maharaštra na zahodu države. S tem so se tudi ponovno odprla vprašanja o spoštovanju, izvoru in avtorskih pravicah v modni industriji.

Prada s svojimi 'usnjenimi sandali' na milanskem tednu mode FOTO: AP icon-expand

Ročno izdelani sandali z umetelno prepletenim vzorcem izvirajo iz 12. stoletja. Prada svojih, ki jih je predstavila konec junija za kolekcijo pomlad-poletje 2026, še ni dala v prodajo, če pa bi jih na trg poslali kot luksuzni model, bi cena lahko presegla 1000 evrov za par. V nasprotju s tem pristni kolhapurski čapali na indijskih lokalnih tržnicah stanejo približno deset evrov. V odgovor na primer kolhapurskih čapalov je trgovinska zbornica Maharaštre že napovedala, da namerava zanje vložiti zahtevo za mednarodni patent.

Kolhapurski čapali na lokalni tržnici FOTO: Profimedia icon-expand

Po ogorčenju na družbenih omrežjih je tudi gospodarska zbornica Maharaštre pozvala ugledno italijansko modno hišo, naj prizna indijski izvor dizajna. Odzval se je vodja trajnostnega razvoja pri Pradi in sin ustanoviteljev podjetja, Lorenzo Bertelli, ki je v pismu zbornici po poročanju Reutersa zapisal, da se v Pradi zavedajo, da je bil navdih za njihove sandale tradicionalno indijsko ročno delo z bogato kulturno zgodovino.

Pradina različica kolhapurskih čapalov FOTO: AP icon-expand

Dodal je, da so sandali še vedno v fazi oblikovanja in morda nikoli ne bodo na prodaj. Prada je "zavezana odgovornemu ustvarjanju, spodbujanju kulturne izmenjave in dialogu z lokalnimi obrtniškimi skupnostmi", da bi ustrezno priznala njihovo delo, tako kot je to storila s prejšnjimi kolekcijami, je še sporočil.

Po 20-krat dražji modeli

Kraja dizajna in kulturna prisvojitev redno sprožata razprave v modni industriji. Britanski modni oblikovalec Paul Smith je bil tako že leta 2014 tarča kritik: njegovi lakasti črni sandali, poimenovani Robert, so bili zelo podobni tradicionalnemu pešavarskemu čapalu iz Pakistana, a približno 20-krat dražji od originala. Po množičnih kritikah na družbenih omrežjih in spletni peticiji je Smith dodal opombo, da so njegov model navdihnili pešavarski sandali. Podoben primer je pred časom odmeval tudi v naši regiji. Ko so se družine v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja odpravljale na oddih ob Jadransko morje, so vsaj otrokom, če že ne vsem članom, priskrbeli plastične sandale za v morje, da bi stopala ostala na varnem.