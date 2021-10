Na lokalnih volitvah v Severni Makedoniji tesen dvoboj največjih strank

Še pred objavo uradnih rezultatov so v obeh glavnih strankah v nedeljo zvečer že izrazili zadovoljstvo z izraženo voljo volivcev. Vodja VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je tako že izrazil prepričanje, da je njegova stranka slavila v 20 občinah in da bo v okoli 50 imela večino v občinskih svetih. Premier Zoran Zaev, prvak SDSM, pa je izjavil, da so v več kot 30 občinah zmagali ali so bistveno v prednosti pred VMRO-DPMNE.