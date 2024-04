Na londonskem letališču prijeli pedofila, ki je bil na begu kar 27 let

Obtožbe se nanašajo na spolne zlorabe otrok, ki naj bi se zgodile med letoma 1969 in 1971 v različnih mladinskih domovih oziroma ustanovah, kjer so nameščeni otroci, ki so ostali brez staršev ali pa te zanje ne morejo skrbeti (v Congletonu v Cheshiru in v West Midlandsu).

Kot pojasnjujejo na policiji, gre za moškega, ki ga iščejo že vse od decembra leta 1997. Takrat bi ga morali na sodišču obravnavati zaradi obtožb hudih spolnih napadov in 11 obtožb nespodobnih napadov, vendar se na sodišču ni pojavil.

Richarda Burrowsa so aretirali v četrtek, potem ko se je v Združeno kraljestvo vrnil s Tajske, je povedal tiskovni predstavnik policije. Odpeljali so ga v pripor, obravnavo na sodišču pa naj bi imel v torek, poročajo britanski mediji.

Detektivka Eleanor Atkinson iz cheshirske policije je povedala, da so bili, čeprav je minilo že 27 let, odločeni, da bodo Burrowsa našli. "Njegova aretacija je pomemben korak v tem primeru in hkrati zaključek za vse vpletene," je povedala.

"Upam tudi, da bo njegova aretacija opozorilo za vse druge osumljence, ki so na begu. Da je aretacija pokazala, da vas bomo, ne glede na to, kako dolgo se skrivate, našli in da boste aretirani," pravi.

Oglasil pa se je tudi Duncan Burrage, ki kot mednarodni uradnik za zvezo Nacionalne kriminalistične agencije deluje na Tajskem. Zasluge za uspešno aretacijo je pripisal odličnemu delovanju mednarodne mreže in tesnemu sodelovanju s cheshirsko policijo.