Na londonskem letališču trčili dve letali, nastala materialna škoda

Kljub temu da ob trku ni nastalo veliko škode, so iz plovil zaradi varnostnih razlogov evakuirali vse potnike. Letališče je takoj po incidentu poklicalo tudi nujno medicinsko pomoč. Zdravstveni delavci so ugotovili, da se pri trku ni poškodoval nihče. Na teren so prispeli tudi člani letališke ekipe za nevarnosti ter gasilci, policisti in kriminalisti, ki nesrečo še preiskujejo.

Trk na letališki vozni red ostalih letal ni vplival.