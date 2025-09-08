Svetli način
Tujina

Stavka londonske podzemne železnice, tisoče ljudi obtičalo brez prevoza

London, 08. 09. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , L.M.
Promet na londonski podzemni železnici bo zaradi stavke zaposlenih do četrtka skoraj povsem ustavljen. Stavka se je sicer začela že v nedeljo, a v manjšem obsegu. Do petka je težave pričakovati tudi na mestni železnici DLR in v mestnem avtobusnem prometu.

V nedeljo so zaposleni na londonski podzemni železnici delali v omejenem obsegu, do četrtka bo promet skoraj povsem ustavljen, v petek dopoldne pa je znova pričakovati zmanjšan obseg njegovega delovanja. Konec tedna naj bi promet znova potekal nemoteno.

Mestne oblasti so uporabnike javnega prevoza in druge udeležence v prometu opozorile na pričakovano veliko gnečo pri drugih sredstvih javnega prevoza. Napoved se je po poročanju BBC uresničila, na cestah je tudi več avtomobilov.

Javnost stavki večinoma ni naklonjena, saj se ji zdijo stavkovne zahteve pretirane. Sindikatu očita tudi, da je v boju za ugodnosti svojih članov povzročil težave ogromnemu številu uporabnikov javnega prevoza.

Stavka podzemne železnice
FOTO: Profimedia

K iskanju skupnega jezika so vodstvo podzemne železnice in sindikaliste pozvali tudi v uradu londonskega župana. Kot so poudarili, bi morali pogajalci pospešiti prizadevanja za rešitev spora, ki hromi London. V začetku lanskega leta so napovedano stavko na podzemni železnici preprečile prav mestne oblasti, ki so zagotovile 30 milijonov funtov (34,6 milijona evrov) za izpolnitev stavkovnih zahtev.

Stavko organizira sindikat zaposlenih na železnicah, v pomorstvu in prometu RMT, kjer trdijo, da se vodstvo podzemne železnice z njimi ne želi pogovarjati o plačah, zmanjševanju utrujenosti, ekstremnih vzorcih izmenskega dela in skrajšanju delovnega tedna.

Generalni sekretar RMT Eddie Dempsey je ob napovedi stavke po poročanju BBC dejal, da utrujenost in ekstremno menjavanje izmen resno vplivajo na zdravje zaposlenih, kar vodstvo podzemne železnice že leta zanemarja. Vodstvo prav tako ni spoštovalo predhodnih dogovorov, sklenjenih z zaposlenimi, je dodal.

Stavka podzemne železnice
FOTO: Profimedia

Opozoril je, da njihovi člani "opravljajo fantastično delo, da bi ohranili našo prestolnico v pogonu, in delajo v napornih izmenah, da bi Londončani lahko 24 ur na dan prispeli na svoje cilje".

V družbi Transport for London, ki zaposluje približno 28.000 ljudi, so ponudili zvišanje plač za 3,4 odstotka ter pozvali sindikat k nadaljnjemu sodelovanju pri usklajevanjih glede utrujenosti in razporejanja delovnega časa. So pa kot nepraktično in predrago zavrnili možnost skrajšanja 35-urnega delovnega tedna.

Stavka vpliva tudi na nekatere večje dogodke v Londonu. Glasbena skupina Coldplay je za nedeljo napovedani koncert na stadionu Wembley izvedla v soboto, današnjega pa prestavila na petek. Koncerta je prestavil tudi ameriški glasbenik Post Malone. Po prvotnih načrtih bi moral nastopiti v nedeljo in danes, vendar bo namesto tega 20. in 21. septembra.

Stavka podzemne železnice
FOTO: Profimedia

Na posledice stavke so opozorili tudi v združenju, ki zastopa podjetja in organizacije, povezane z londonskim nočnim življenjem. Po njihovih navedbah bi lahko bila ta panoga zaradi stavke ob 150 milijonov funtov (173 milijonov evrov), saj se mnogi zaradi slabših možnosti javnega prevoza ne bodo odločili za zabavo v večernih in nočnih urah.

Nezadovoljni s plačami in delovnimi pogoji so tudi zaposleni na manjši mestni železnici Docklands Light Railway (DLR). Ti bodo stavkali v torek in četrtek, promet DLR pa bo takrat povsem obstal.

Ker DLR med drugim zagotavlja neposredno povezavo med dvema glavnima finančnima okrožjema Londona Canary Wharf in City of London, mestne oblasti opozarjajo na možnost obsežnih prometnih zastojev na tem območju.

Vozniki avtobusov prekinitve dela niso napovedali, bodo pa v petek zmanjšali njegov obseg. Kaj točno bo to pomenilo v praksi, po navedbah BBC še ni mogoče napovedati.

London podzemna stvaka promet
