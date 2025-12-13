Na loteriji zadel 10 milijonov in vse izgubil: kako mu je uspelo?

Ko je zadel na loteriji, je Bruno Caloone prišel na naslovnice lokalnih medijev, po poročanju medijev pa je ves denar radodarno razdal.

Caloone je poskušal pomagati tudi finančno težavnemu veletrgovcu z mesom, da mu ne bi bilo treba odpustiti 50 delavcev, zato je kupil delnice podjetja. Vendar mu podjetja ni uspelo rešiti. Po besedah njegovega odvetnika je v podjetje vložil polovico svojih dobitkov na loteriji in na koncu so milijoni izginili, kot poroča Net.hr.

"Bil sem neizkušen, a obkrožen s sposobnimi ljudmi," je za francoske medije dejal Caloone in dodal, da svojega stečaja ne vidi kot neuspeh.