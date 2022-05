Na loteriji zadela rekordni znesek – več kot 200 milijonov evrov

"Na splošno v življenju nisem imel sreče," je na današnji novinarski konferenci uvodoma povedal Joe Theaite. Z Jess je poročen 11 let, imata dva majhna otroka. Da je dobitek prav njun, je izvedel v sredo zjutraj, torej dan po žrebanju. Vstal je kot običajno, malo po peti uri zjutraj. Pregledal je elektronsko pošto in zagledal napis: "Dobra novica, osvojili ste nagrado."

Joe in Jess Thwaite iz Gloucestra sta bila še do nedavnega povsem običajen britanski par. On 49-letni inženir, ona 44-letna frizerka. Življenje se jima je obrnilo na glavo prejšnji torek, ko sta na EuroMillions osvojila rekordno nagrado, bogatejša sta kar za 184 milijonov britanskih funtov (218 milijonov evrov). Gre za največji dobitek v zgodovini na Otoku, najvišja nagrada doslej je bila izžrebana leta 2019, ko je anonimnež v žep pobasal 170 milijonov funtov (201 milijon evrov).

Zmagovalne številke tokratnega EuroMillionsa so bile 3, 25, 27, 28 in 29 ter številki 4 in 9.

Odločila se je, da se ni vredno preveč navduševati, češ da tako ali tako ni res, in si je šla skuhati kavo. O tem, da sta o dobitku javno spregovorila, je Thwaitova dejala: "Sicer sva imela nekaj pomislekov, vendar zdaj želiva uživati v nagradi z družino in prijatelji." Povedala je tudi, da ni materialistična in da bo najprej morala kupiti kovčke, saj "nikoli ne gremo na počitnice". Morda bodo kupili tudi nov avto, je dodala. Joe pa pravi, da želi svoje otroke peljati na tekmo ragbija. "Rad bi tudi, da bi se vsi skupaj usedli na letalo in odšli na počitnice, nekam, kjer je sončno," je še povedal. Veseli se tudi, da bo lahko več časa preživel skupaj z bratom.

Jess je nadalje razkrila še, da sta bila že leta "pripravljena na zmago", in sicer po zaslugi njenega očeta, ki je vse življenje igral na loteriji ter nenehno sanjal o zmagi. "Vedno naju je spraševal, kaj bomo naredili, ko bomo zmagali. To je bil pravzaprav običajen pogovor in zdaj mislim, kot da nas je pripravljal na nekaj velikega. Mogoče sem zato videti tako 'hladna', saj sem bila vsa ta leta pripravljena na zmago," je pojasnila 44-letnica. Ko je pred sedmimi leti njen oče umrl, je vplačilo loterijskih listkov prevzel njen mož.