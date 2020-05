Na Madžarskem naj bi izredne razmere zaradi covida-19 odpravili 20. junija

To je naletelo na številne kritike v Evropski uniji in madžarski opoziciji, ker premierjeva izredna pooblastila časovno niso bila omejena. V EU so se pojavile skrbi zaradi nespoštovanja vladavine prava in zmanjševanja demokracije, madžarska opozicija pa Orbana obtožuje, da krizo izkorišča za utrditev svoje oblasti in ne za boj proti virusu.

Od aprila je Orban sprejel več kot sto dekretov, s katerimi je med drugim občinam pod vodstvom opozicije zmanjšal pooblastila in finančna sredstva za boj proti epidemiji. Skrb vzbuja tudi zagrožena zaporna kazen zaradi "širjenja strahu" na spletnih družbenih omrežjih glede pandemije novega koronavirusa v okviru izrednih razmer. V skladu s to zakonodajo je za tiste, ki širijo lažne novice o koronavirusu ali pa o vladnih ukrepih za njegovo zajezitev, zagrožena kazen do petih let zapora. Policija je zaradi teh dejanj zaslišala že več deset ljudi.

Madžarska kritike vztrajno zavrača, Orban pa trdi, da mu je vladanje z dekreti omogočilo hitro in učinkovito ukrepanje v času epidemije."Vedno smo delali v demokratičnem okviru in se bomo vrnili na običajno delovanje parlamenta, ko se bomo odrekli posebnim pooblastilom," je pred desetimi dnevi zagotovil Orban, ki je sicer omenil možnost odprave izrednih razmer že konec maja.

Na Madžarskem, ki ima okoli deset milijonov prebivalcev, so do danes potrdili 3771 primerov okužbe z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa je umrlo 499 ljudi. Število okužb in smrti se postopno zmanjšuje, ukrepe pa so začeli v večini države rahljati že v začetku maja.