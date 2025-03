Na Madžarskem potrdili slinavko in parkljevko, opozorila za slovenske rejce

Potem ko so laboratorijski testi potrdili prisotnost patogena, je madžarska veterinarska uprava odredila zaprtje farme, zakol živine in epidemiološko preiskavo. "Da bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni, smo sprejeli izredno stroge ukrepe, vključno s prepovedjo premikov dovzetnih živalskih vrst in njihovih izdelkov," so dodali v izjavi.

Primer slinavke in parkljevke so potrdili v kraju Kisbajcs, ki leži na severozahodu države tik ob meji s Slovaško. " Živali na farmi s 1400 glavami govedi so v začetku marca kazale klasične simptome slinavke in parkljevke ," je madžarska agencija za varno hrana zapisala v izjavi za javnost.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poziva vse rejce, ki so v zadnjih tednih uvozili govedo z Madžarske, naj bodo še posebej pozorni na morebitne znake bolezni, saj je inkubacijska doba za slinavko in parkljevko pri govedu 14 dni. Bolezen se kaže s simptomi, kot so vročina, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih ter na nogah. Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na bolezen, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.

UVHVVR imetnikom živali prav tako priporoča, da dosledno izvajajo splošne biovarnostne ukrepe (čista oblačila v hlevu, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev zunanjim osebam in podobno), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni, tako v državo kot v rejo.

Ob tem dodajajo, da na Madžarskem še potekajo preiskave in epidemiološka poizvedba, da bi ugotovili, kakšna je narava virusa in morebiten vir okužbe. Prav tako tamkajšnje oblasti še zbirajo podatke o prejemnikih pošiljk živali iz teh območij.