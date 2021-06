Na Madžarskem sprejeli zakon, ki omejuje razpravo o LGBT

Kljub temu da je večina opozicijskih strank napovedala bojkot glasovanja, so poslanci v parlamentu danes zakon potrdili, poroča AFP .

V skladu s predlogom, objavljenim prejšnji teden, so tako v šolah prepovedani izobraževalni programi, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti o skupnosti LGBT. Zakon predvideva tudi prepoved knjig, filmov in drugih vsebin za otroke in najstnike, ki vključujejo spolne identitete, razumljene kot odklon od heteroseksualnosti, ter omembe možnosti spremembe spola.

Prepoved zajema tudi kakršno koli oglaševanje, v katerem bi bili istospolno usmerjeni ali transspolne osebe prikazani kot del normalnega življenja. Med drugim naj bi bil cilj zakona zaščititi "pravico otrok do spolne identitete, ki jo dobijo ob rojstvu".

Obenem pa zakonski predlog vključuje strožje kazni za spolno nasilje nad otroki in najstniki.