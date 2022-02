Orban pospešil izplačilo, upokojencem polna 13. pokojnina

Polna 13. pokojnina bi morala priti na vrsto leta 2024

Na Madžarskem so 13. pokojnino izplačevali med letoma 2002 in 2009, ko so jo odpravili v času globalne in domače gospodarske krize. Parlament je ustrezen zakon za njeno ponovno uvedbo sprejel junija 2020, veljati pa je začel lani, navaja portal Hungary Today.

Prvo leto so izplačali dodatnih 25 odstotkov mesečne pokojnine. Letos bi po zakonu morali izplačati dodatno polovico, polno 13. pokojnino pa leta 2024.

Napovedal pospešenje izplačila

Po navedbah agencije Reuters je premier Viktor Orban že septembra lani napovedal, da bodo skušali pospešiti izplačilo polne 13. pokojnine, tako da bi jo izplačali že januarja 2022. Poudaril pa je, da bodo vsakršno povišanje pokojnin ali plač izvedli na podlagi gospodarske rasti, ki bo temeljila predvsem na vlaganjih, ne pa na posojilih.

V skoraj 10-milijonski Madžarski predstavlja 2,5 milijona upokojencev tretjino volivcev, še navaja Reuters.