Na Madžarskem v bližini meje s Slovenijo potrdili pojav kuge drobnice

Madžarske oblasti so sum na pojav kuge drobnice v naselju Szentgyörgyvölgy na zahodu države postavile na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav vzorcev krvi v okviru programa nadzora. Bolezen so potrdili pri živali, ki je že kazala klinične znake bolezni.

Takoj so začeli izvajati ukrepe, ki jih določa evropska uredba, in sicer so uvedli zaporo okuženega obrata, pokončanje dovzetnih živali v okuženem obratu in njihovo neškodljivo uničenje ter epidemiološko poizvedovanje, so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ker je okuženi obrat na Madžarskem v bližini meje s Slovenijo, se je danes že sestalo slovensko državno središče za nadzor bolezni, ki je preučilo prve informacije glede situacije bolezni pri sosedih in preverilo morebitne nadaljnje postopke in ukrepe. O razvoju situacije, morebitni določitvi območja z omejitvami in ukrepih bo uprava za varno hrano javnost in deležnike sprotno obveščala, so napovedali.