Na Madžarskem v požaru v bolnišnici smrtna žrtev

Požar je izbruhnil okoli 7.30 v enoti za detoksikacijo v pritličju bolnišnice Szent Imre. Vzrok požara, ki se je razširil na sosednji prostor, še ni znan in ga preiskujejo, je povedala tiskovna predstavnica policije Angelika Molnar.

Zaradi ognjenih zubljev so morali premestiti 56 bolnikov. Gasilci, ki so požar pogasili, so kasneje našli žrtev, mlado žensko, je povedal tiskovni predstavnik reševalne službe Mate Kisdi.