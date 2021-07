Na Madžarskem v veljavi zakon o omejevanju dostopa do informacij o LGBTIQ

Madžarski parlament je zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti glede skupnosti LGBTIQ+ in s katerimi bi spodbujali homoseksualnost in spremembo spola, sprejel sredi junija. Zakon prepoveduje tudi knjige, filme in druge vsebine za otroke in najstnike, ki vključujejo spolne identitete, ki predstavljajo odklon od heteroseksualnosti, ter omembo možnosti spremembe spola.

Za zagotovitev zaščite pravic otrok pornografija in vsebine, ki prikazujejo spolnost za lastne namene ali spodbujajo odklon od spolne identitete, spremembo spola ali homoseksualnost, ne smejo biti na voljo osebam, mlajšim od 18 let, piše v zakonu.

Sprejetje zakona je v Evropski uniji sprožilo številne kritike in zahteve po ukrepanju proti Madžarski. Vprašanje pravic oseb LGBTIQ+ v sosednji državi je zaznamovalo junijski vrh EU, o zakonu pa je v sredo razpravljal tudi Evropski parlament, ki bo danes o tem sprejel resolucijo. Številni evropski poslanci so bili kritični, Liberalci in zeleni pa so pozvali, naj se Madžarski zaradi zakona prepreči dostop do evropskih sredstev.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je zakon junija označila za sramoto, je v sredo v Strasbourgu znova zapretila z ukrepanjem. Poudarila je, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot unije uporabila vse vzvode, ki jih ima kot varuhinja pogodb EU, če Madžarska ne bo umaknila spornega zakona. Pri tem je izpostavila tudi mehanizem pogojevanja koriščenja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki naj bi ga začela uporabljati jeseni, in pomen zaščite evropskih sredstev za okrevanje.