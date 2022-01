Na madžarsko-avstrijski meji streli ob poskusu tihotapljenja ljudi

Policijska kontrola prometa je pred dogajanjem na meji obvestila, da so v bližini madžarsko-avstrijske meje v avtomobilu z litovsko registrsko tablico preverjali potnike, pri čemer se je pojavil sum, da gre za predhodnico ob poskusu tihotapljenja. O tem so obvestili bližnjo policijsko enoto, ki je nato odkrila manjši tovornjak.

Voznik je zaradi tega z veliko hitrostjo zapeljal proti mejnemu prehodu. Sprva ga niso zaustavili niti streli, nato se je vozilo le ustavilo na avstrijski strani. V bližini so nato odkrili 30 beguncev, za katere se še ne ve, od kod prihajajo. Vsi so vložili prošnjo za azil in jih bodo kot priče dogajanja na meji tudi zaslišali. Preiskavo skupaj vodijo avstrijski in madžarski policisti.

Po poročanju nekaterih tujih medijev naj bi avstrijska policija voznika manjšega tovornjaka, državljana Egipta, prijela, vendar avstrijski viri tega ne navajajo.