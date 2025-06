Na Majorki 34-letnik umrl zaradi vročine, evakuacije v Grčiji

Države južne Evrope je zajel vročinski val, ki naj bi s temperaturami do 40 stopinj Celzija in ponekod še čez vztrajal ves konec tedna. V veljavi so številna svarila pred nevarnostmi za zdravje tako prebivalcev kot turistov, oblasti opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost. Vročina je zajela celotno Sredozemlje od Iberskega polotoka do Italije, Balkana in Grčije. V Španiji se zdravstvene oblasti pripravljajo na porast števila vročinskih kapi, zlasti med ranljivimi skupinami, kot so otroci, starejši in kronični bolniki. Kot poroča Independent, je na Majorki zaradi vročinske kapi umrl nizozemski turist. 34-letnik se je zgrudil med pohodom s prijatelji v Camí de Son Sales. Reševalne službe so ga poskušale oživljati, vendar jim ni uspelo.

Francija je v primežu vročinskega vala - 50. po vrsti od leta 1947 - že teden dni in danes so oblasti za štiri regije na jugu izdale oranžni alarm, drugo najvišjo stopnjo opozorila. Temperature naj bi se povzpele do 39 stopinj Celzija. Še za devet regij bo tovrsten alarm predvidoma v veljavi od sobote. Razmere naj bi ob francoski obali še nekoliko poslabšale visoke temperature zgornje plasti morja, zaradi česar naj bi bile noči bolj zadušljive kot običajno.

V Italiji so zdravstvene oblasti za konec tedna za 21 mest, vključno z Rimom, Milanom in Benetkami, izdale celo najvišje, rdeče opozorilo. Ljudi pozivajo, naj se med 11. in 18. uro zadržujejo v notranjih prostorih in naj se zatečejo v klimatizirana javna poslopja.

V Firencah, kjer že danes velja rdeče opozorilo, naj bi temperature v soboto dosegle 37, v Rimu, Milanu in Neaplju pa se bodo do nedelje povzpele do 36 stopinj Celzija.

Svarila pred nevarnostmi za zdravje so izdali tudi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. V Mostarju naj bi se živo srebro povzpelo do 42 stopinj. Vročina ovira tudi gašenje požara zahodno od Mostarja, na severu BiH pa je povzročila deformacijo železniških tirov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Albaniji se medtem danes gasilci bojujejo z najmanj osmimi požari, potem ko so plameni že minuli konec tedna na jugu države uničili več deset domov.

V Grčiji se v prihodnjih dneh obeta vročinski val s temperaturami prek 40 stopinj Celzija, vključno z Atenami.

Država se je v zadnjih letih izkazala kot posebej ranljiva za požare, ki so jih poganjali močan veter, suša in visoke temperature. Gasilci so danes sporočili, da je gozdni požar, ki je blizu prestolnice sprožil evakuacije, pod nadzorom, a požarna ogroženost zlasti okrog Aten in na severnih Egejskih otokih ostaja zelo visoka. Pet vasi južno od Aten so že evakuirali, potem ko je v bližini prestolnice divjal velik požar, ki ga je razpihoval močan veter.