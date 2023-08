Na Majorki aretirali šest turistov, ki naj bi posilili 18-letno Britanko

Španska policija je na otoku Majorka aretirala šest tujih turistov, od tega pet Francozov in enega Švicarja, ki so osumljeni posilstva 18-letne britanske turistke. Sodnica je za skupino osumljencev, ki so spolni napad posneli z mobilnim telefonom, odredila pripor.

Incident se je zgodil v ponedeljek okoli pete ure zjutraj v kraju Magaluf, ki je znan po pestrem nočnem življenju. Kot poroča lokalni časnik Diario de Mallorca, naj bi 18-letnica skupino petih Francozov in Švicarja spoznala na zabavi, v zgodnjih jutranjih urah pa jih je pospremila v njihov hotel. V eni od sob naj bi jo nato posilili, napad pa posneli. 18-letnica je kasneje uspela pobegniti, pred hotelom pa je v solzah vpila na pomoč. Varnostnikom hotela je povedala, da je bila žrtev skupinskega posilstva, kmalu zatem je prispela policija, ki je na podlagi opisa izsledila šesterico. Kot še poroča Diario de Mallorca, so osumljenci včeraj stopili pred preiskovalno sodnico, ki je za vseh šest odredila pripor brez možnosti plačila varščine. icon-expand Magaluf je zaradi živahnega nočnega življenja še posebej priljubljen med mladimi. FOTO: Shutterstock Na španskem otoku Majorka se je sicer pred mesecem dni zgodil še en spolni napad. Policija je zaradi domnevnega posilstva 19-letne Nemke aretirala skupino šestih Nemcev. Incident se je zgodil na plaži blizu glavnega mesta. Sodnik je za pet osumljencev odredil pripor, enega pa so izpustili na prostost.