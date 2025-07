Na Majorki naj bi starejšo Italijanko napadel morski pes

Morski pes naj bi žensko napadel nekaj po 11. uri, ko je hodila iz vode. Rano na nogi, iz katere ji je kapljala kri, so ji najprej oskrbeli na kraju, nato so jo odpeljali v bolnišnico.

Po napadu so reševalci prek zvočnika vse plavalce in obiskovalce plaže pozvali, naj plažo zaradi napada zapustijo, v morje pa so poslali reševalce na vodnih skuterjih, ki pa sledi, ki bi nakazovale, katera žival je žensko napadla, niso našli, navajajo britanski mediji.

Poznavalci so na podlagi fotografij ranjene ženske ocenili, da sta možnosti dve. Prva, da je žensko napadla riba triggerfish, za katero je značilna močna čeljust z zobmi, s katerimi lahko drobi školjke, in druga, da je žensko napadel sinji morski pes. To vrsto so v zadnjih letih že večkrat opazili prav v španskih vodah, nazadnje junija 2023, ko se je približal obali južno od Alicanteja, plavalci so takrat pravočasno priplavali iz vode.