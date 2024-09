Na Majorki našli še eno truplo: dvojico naj bi v kanjonu odnesle hudourniške poplave

Španska civilna garda je sporočila, da so trupli našli ob poti, ki vodi skozi majhen kanjon do morja. Truplo Britanke so našli že v sredo, nato pa so nadaljevali z iskalno akcijo za pogrešanim Britancem, ki so ga našli v petek.

Soteska, ki vodi do zakotnih plaž, je med pomladjo in jesenjo pogosto poplavljena. Zaradi strmih skal je dostop v in iz soseske zahteven, opozarjajo že lokalni turistični ponudniki izletov.

V iskalno akcijo so vključili tudi helikopter in specializirane potapljače.

Ta teden je sicer na Balearskih otokih zaradi močnega vetra veljajo posebno opozorilo, prav tako na vzhodni obali Španije. Na Majorki so samo v torek s pomočjo helikopterjev reševali 10 pohodnikov, ki jih je ujelo nevihtno dogajanje.