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Na Manhattanu eksplodirala bomba

New York, 20. 07. 2026 20.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Na Manhattanu eksplodirala bomba

Na newyorškem Manhattanu je davi eksplodirala bomba, ki jo je osumljenec nastavil v koš za smeti blizu poslopja, ki gosti razne agencije zvezne vlade, kot je FBI, poročajo ameriški mediji. Policija je osumljenca takoj prijela, poroča televizija CBS.

Poleg FBI so v zveznem poslopju tudi agencije ministrstva za domovinsko varnost ZDA, med njimi Služba za priseljevanje in meje (Ice), in vladni viri ugibajo, da je morda šlo za maščevanje zaradi nedavnih smrti dveh moških v Teksasu in Mainu, ki so ju ubili agenti Ice, poroča CNN.

Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega z zračno puško. Uvodna preiskava je ugotovila, da je razneslo pirotehnične izdelke v smetnjaku, manjši požar pa so pogasili gasilci.

Osumljenec naj bi imel pri sebi dve zračni puški ali pištoli. Zaradi incidenta je prišlo do prometnih težav in zaprtja okoliških ulic na območju, ki je sicer redno polno turistov, občasno pa tudi protestnikov. Blizu so tudi zvezna in državna sodišča New Yorka, za vogalom pa mestna hiša in Brooklynski most.

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