Na Manhattnu med sprehodom s trimesečnim dojenčkom ustrelili 20-letnico

"Ženska je potiskala otroški voziček po ulici in bila ustreljena iz neposredne bližine. To kaže, kako ta nacionalni problem dostopa do orožja vpliva na družine," je na novinarski konferenci dejal newyorški župan Eric Adams. "Ni pomembno, ali ste na Upper East Sideu ali v East New Yorku, Brooklynu."

Napoved zaostritve zakona o orožju

Do streljanja je prišlo nekaj ur po tem, ko je newyorška guvernerka Kathy Hochul napovedala zakonodajni sveženj, katerega cilj je zaostriti zakone o orožju v državi.

Poteza demokratske guvernerke je odgovor na odločitev Vrhovnega sodišča ZDA, ki je prejšnji teden razveljavilo stoletni zakon o orožju v zvezni državi New York, ki je zahteval licenco za nošenje pištol v javnosti.

V sredo je Hochulova povedala, da je bil dosežen konceptualni dogovor, ki vključuje vrsto zaščitnih ukrepov za razširitev omejitev nošenja orožja na določenih lokacijah, vključno z zveznimi, državnimi in lokalnimi vladnimi stavbami, zdravstvenimi in medicinskimi ustanovami ter vrtci, parki, živalskimi vrtovi, igrišči in javnimi prevoznimi sredstvi. Ukrep bi zaščitil tudi izobraževalne ustanove in verske objekte, je dejala Hochulova.

"Odločitev vrhovnega sodišča je bila za nas ovira, vendar bi jo imenovala začasna ovira," je dejala Hochulova na novinarski konferenci v sredo popoldne.

Hochulova je dejala, da upa, da bo zakonodajo podpisala v četrtek, ko bo sklicano posebno zakonodajno zasedanje.

V državi potekajo tudi druga prizadevanja za nadzor nad orožjem, vključno s tožbami, ki sta jih vložila mesto New York in newyorško generalno tožilstvo proti desetim podjetjem, ki prodajajo dele za neizsledljivo orožje, so povedali uradniki. Namen tožbe je od distributerjev zahtevati odgovornost za širjenje po pošti naročenih sestavnih delov, ki se uporabljajo za izdelavo neizsledljivega orožja, zaradi česar prihaja do streljanja.