Na ledeniku našli truplo 37 let pogrešanega plezalca

Na ledeniku blizu znamenitega švicarskega Matterhorna so plezalci, ki so prečkali ledenik Theodul nad Zermattom, našli človeške ostanke nemškega alpinista, ki so ga pogrešali od leta 1986. Plezalci so najprej opazili pohodniški čevelj, ki je izstopal iz ledu, pripadal pa je pogrešanemu alpinistu.

Analiza DNK je pokazala, da gre za truplo nemškega plezalca, ki je izginil 37 let nazaj, takrat pa so za njim sprožili obsežno iskalno in reševalno akcijo, vendar brez uspeha. Policija plezalca ni imenovala. Da ledeniki v Alpah razkrivajo davno preminule, ni novost. Alpska ledena polja so namreč posebej občutljiva na globalno segrevanje, skoraj vsako poletje pa taljenje ledu odkrije nekaj ali nekoga novega, ki je bil že desetletja izgubljen. Lani so se iz ledenika Aletsch izluščile razbitine letala, ki je strmoglavilo leta 1968. Predvsem pa ledenik Theoudul, ki se je v zadnjih letih občutno skrčil. Je namreč del znamenite celoletne smučarske regije Zermatt, najvišje v celi Evropi. Leta 2014 je truplo pogrešanega britanskega plezalca Jonathana Convilla odkril pilot helikopterja, ki je med dostavo zalog v gorsko zavetišče na Matterhornu - najbolj znanem švicarskem vrhu - opazil nekaj nenavadnega. Conville je bil pogrešan od leta 1979, njegova družina, ki desetletja ni poznala njegove usode, pa je ob odkritju dejala, da so končno lahko prepričani, da je umrl v okolju, ki ga je imel tako rad. icon-expand Ledeniki v Švici FOTO: Shutterstock Leto pozneje so na robu ledenika Matterhorna odkrili trupli dveh japonskih plezalcev, ki sta bila pogrešana od leta 1970. Taljenje ledu sicer ne odkriva samo pogrešane. Lani se je zaradi tega spremenila celo meja med Švico in Italijo. Prvotno je bila meja postavljena na drenažnem razvodju - točki, kjer se talilna voda steka v eno ali drugo državo. Zaradi krčenja ledenika se je položaj odtočne meje spremenil. Znameniti Rifugio Guide del Cervino, italijanska planinska koča, ki jo imajo radi smučarji in pohodniki, je zdaj tehnično v Švici, med švicarsko in italijansko vlado pa potekajo občutljiva pogajanja, da bi se odločili, kako ponovno določiti mejo.