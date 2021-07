Na maturantski zabavi na Hrvaškem naj bi posilili avstrijski maturantki

"Takoj, ko so končali s pisanjem mature, so se maturantje testirali na novi koronavirus in krenili proti jugu. Toda za nekatere so se težko pričakovane sanjske počitnice na Hrvaškem spremenile v nočno moro. Govori se, da so dekleta drogirali in celo posilili," piše Kronen Zeitung v svojem značilnem tabloidnem slogu.

Avstrijski časnik Kronen Zeitung je danes navedel izjavo 18-letnega avstrijskega maturanta, ki je slišal, da naj bi varnostniki na zaprtih zabavah za avstrijske maturante nadlegovali dekleta, jih drogirali in celo posilili. Časnik se sklicuje na zapise na družbenih omrežjih in navaja, da so se domnevna posilstva zgodila na prireditvi X-Jam 2021, ki je potekalo od 26. junija do 9. julija v bližini Poreča.

Pri tem se sklicujejo na omenjenega avstrijskega mladeniča, ki je med zabavo na X-Jamu slišal govorice, da so varnostniki nekatere mlade punce drogirali, da bi jih posilili. 18-letnik je na družbenih omrežjih Instagram in Snapchat poskusil preveriti govorice o domnevnih spolnih zlorabah. Prejel je odzive deklet iz Avstrije in Nemčije, ki so opisovale "neverjetne stvari". "Počutijo se travmatizirane in ne vedo, s kom bi se pogovorile", je poročal avstrijski tabloid na svoji spletni strani.

Policijska uprava v Pulju je nato potrdila, da so med 20. junijem in 10. julijem prejeli dve ovadbi za kazniva dejanja proti spolni nedotakljivosti. Ugotovili so, da je 19-letni avstrijski državljan na maturantskem izletu posilil leto dni mlajšo rojakinjo. 8. julija so ga priprli, je izjavo policije povzela hrvaška radio-televizija (HRT) na svoji spletni strani.

V primeru druge ovadbe preiskava še poteka. HRT poroča, da naj bi bil vpleten eden od varnostnikov, prav tako avstrijski državljan.

Oglasili so se tudi organizatorji maturantskih zabav, ki so povedali, da so seznanjeni s pritožbami na račun svojih varnostnikov iz Hrvaške in Avstrije. Kot so navedli, obtožbe niso potrjene, a so varnostnike, ki naj bi bili vpleteni v domnevna kazniva dejanja, odstranili iz Lanterne, je poročal hrvaški novičarski portal index.hr.