Na Mednarodni vesoljski postaji ob snidenju dveh posadk veselje in objemi

V petek ponoči je proti njima uspešno poletela misija Crew 10 – plovilo Dragon je v vesolje popeljalo štiri astronavte, ki bodo nadomestili dvojico, ki trenutno skrbi za raziskave in delovanje vesoljske postaje.

Astronavtko slovenskega rodu Sunito Williams in Butcha Wilmora je na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) junija lani ponesla raketa Starliner, kar je bil prvi vesoljski polet rakete podjetja Boeing s človeško posadko. Na ISS naj bi ostala le teden dni, vendar pa sta zaradi tehničnih težav s Starlinerjem tam obtičala več kot devet mesecev.

'Reševalna misija' izstreljena: Sunita in Butch se vračata domov

Snidenje vseh astronavtov je zaznamovalo veselje, padli so si v objem. "Stara" posadka naj bi svojo pot nazaj na Zemljo začela še ta teden. Steve Stich , vodja Nasinega programa za komercialne posadke, je nad to možnostjo navdušen. "Butch in Suni sta opravila odlično delo in veseli smo, da ju bomo lahko pripeljali domov, " je dejal po poročanju BBC-ja.

Astronavta, skupaj z njunima sodelavcema na ISS, Nasinim Nickom Hagueom in kozmonavtom Roscosmosa Aleksandrom Gorbunovom, bodo zamenjali štirje novi člani misije – poveljnica misije Anne McClain in pilotka Nichole Ayers, obe Nasini astronavtki, ter strokovnjaka misije Takuja Oniši iz Japonske agencije za vesoljsko raziskovanje (JAXA) in Kiril Peskov iz ruske vesoljske agencije Roskosmos.

Četverica bo prevzela raziskave in druge naloge na ISS, izmenjava informacij in prilagoditev na življenje v vesolju običajno traja okoli teden dni, a bo tokrat vse izvedeno hitreje, nato pa se bosta Wilmore in Williamsova vrnila na Zemljo. Nova ekipa bo na postaji predvidoma preživela naslednjih šest tednov.

Toda po besedah Dane Weigel, vodje programa ISS, bi lahko prišlo do majhne dodatne zamude, saj čakajo, da bodo razmere na Zemlji primerne za varen ponovni vstop vračajoče se kapsule."Vreme mora vedno sodelovati, zato si bomo vzeli čas, če nam ne bo naklonjeno," je povedala novinarjem.

Astronavti so sicer ves čas trdili, da so veseli, ker so na krovu vesoljske postaje, Sunita pa jo je celo označila za svoje "srečno mesto".