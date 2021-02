Na meji med Afganistanom in Iranom zgorelo več kot sto tovornjakov z gorivom

Po prvih ugotovitvah je ogenj najprej izbruhnil na eni od cistern, ki so bile parkirane na parkirišču carine na mejnem prehodu, nato pa se hitro razširil še na druge. Na videoposnetkih je mogoče videti velikanske ognjene zublje in gost črn oblak dima. Uničeno je bilo tudi več stavb na območju.

Med požarom pa so veliko skladišče afganistanske carine "napadli" tudi plenilci, ki so začeli odnašati vse, kar bi lahko bilo vrednega. Varnostne sile so na območju vzpostavile nadzorne točke in kot poroča AFP, so na eno vozilo, ki se ni hotelo ustaviti, začeli streljati in pri tem ubili enega moškega.

Na območju požara se je sicer zbralo več sto ljudi, ki želijo priti do poškodovanih tovornjakov in blaga, ki je bil na njih.

Zaradi požara je bil velik del pokrajine Herat danes tudi brez električne oskrbe. Poškodovanih naj bi bilo več daljnovodov.

Afganistan je sicer močno odvisen od oskrbe z nafto iz sosednjega Irana. Uvaža jo lahko kljub ameriškim sankcijam, ki so z dodatnimi sankcijami zagrozile vsem, ki bi kupovali iransko nafto. A za Afganistan so ZDA naredile izjemo.