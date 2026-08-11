Na meji med Latvijo in Belorusijo odkrili predor za tihotapljenje migrantov

Latvijski mejni policisti so v ponedeljek v bližini mejne ograje z Belorusijo odkrili 15 ljudi, ki so v državo prišli skozi približno deset metrov dolg predor, poroča portal Politico. Odkritje je danes potrdil latvijski notranji minister Jānis Dombrava.
"V tem primeru je bil predor prvič uporabljen za nezakonit prehod državne meje v Latvijo," je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da na tej lokaciji pred tem niso zaznali kršitev ali pridržali oseb zaradi nezakonitega prečkanja meje.
Vseh 15 ljudi so oblasti vrnile v državo, iz katere so prišli, medtem ko preiskujejo območje okoli predora.
Podobne predore so v preteklosti odkrili že v Litvi, vendar je to prvi tak primer v Latviji. Države ob vzhodni meji EU že več let opozarjajo na nezakonite prehode iz Belorusije, ki jih evropske oblasti povezujejo z migracijskim pritiskom Minska na EU.
Latvija je zaradi razmer v torek začela dodatno operacijo za okrepitev varovanja meje. Dombrava je namreč nezakonite prehode iz Belorusije označil za "hibridno grožnjo".
Po podatkih latvijske mejne straže so letos preprečili že več kot 9000 poskusov nezakonitega prečkanja meje iz Belorusije.
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