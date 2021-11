Na meji med Poljsko in Belorusijo ostaja napeto

Skupina okoli 150 migrantov je ponoči skušala nasilno prebiti ograjo med Belorusijo in Poljsko, je sporočil poljski namestnik notranjega ministrstva Bertosz Grodeck. Migranti naj bi vojake obmetavali s predmeti in nato poskušali uničiti ograjo, je na Twitterju zapisalo poljsko obrambno ministrstvo. "Vojaki so v zrak izstrelili opozorile strele," so dodali.

Tiskovni predstavnik policije je pojasnil, da so bili pri kraju Bialowieza, ko se je zbrala skupina migrantov, v pripravljenosti mejni stražarji, vojaki in okoli 20 policistov. Medtem je bilo ponoči mirneje na območju prehoda Kuznica, ki ostaja zaprt. Še v ponedeljek so tam migranti skušali sicer neuspešno prebiti ograjo. Novinarji sicer še vedno načeloma nimajo dostopa do območja. Nekaj razburjenja je sprožilo nedavno sporočilo beloruskih oblasti, da naj bi bili pripravljeni na belorusko stran spustiti poljske novinarje, a ob tem niso navedli pogojev, niti kdaj bi se to lahko zgodilo.