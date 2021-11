Na meji s Poljsko umrlo že najmanj deset ljudi, Lukašenko napovedal pomoč otrokom

Na zunanji meji EU v Belorusiji je ob temperaturah blizu ledišča obtičalo na tisoče migrantov, zaradi nevzdržnih razmer je umrlo že najmanj deset ljudi. Nevladne humanitarne organizacije opozarjajo, da grozi humanitarna katastrofa. Beloruski diktator Aleksander Lukašenko, ki se sooča s kritikami, da je on tisti, ki je migrante spravil v sedanji položaj, je danes napovedal humanitarno pomoč, predvsem otrokom. Med drugim bodo uredili skupne šotore, v katerih bodo delili hrano.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je izredno zaskrbljena zaradi zdravstvenega stanja ogromnega števila migrantov, ki so ujeti na zunanji meji EU v Belorusiji. Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je pozval vse države, naj vzdolž beloruske meje zagotovijo pravice beguncev in migrantov, med katerimi številni potrebujejo zdravniško pomoč. "Izredno sem zaskrbljen zaradi tisoče ranljivih ljudi, ki so ujeti na nikogaršnjem ozemlju na beloruski meji s Poljsko, Latvijo in Litvo ter prepuščeni vremenu, medtem ko se zima hitro približuje," je dejal.

Ruski predsednik Vladimir Putin zanika vpletenost v krizo na meji med Poljsko in Belorusijo. "Želim, da vsi vedo. S tem nimamo nič," je dejal v pogovoru za državno radiotelevizijo Vesti. Dejal je, da se morajo evropski voditelji pogovoriti z Lukašenkom, če želijo rešiti krizo. Zanjo je ponovno obtožil Zahod, češ da je zahodna politika na Bližnjem vzhodu vzrok, da si migranti sploh želijo oditi v Evropo.

Tam je namreč ob temperaturah blizu ledišča obtičalo več tisoč migrantov, večinoma Kurdov, ki si želijo prečkati mejo s Poljsko. A Poljaki jim to preprečujejo in jih tudi nasilno vračajo nazaj v Belorusijo. Tja so sicer prišli na povabilo režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki jih, kot to trdijo zahodne države, izkorišča kot maščevanje za sankcije. Te je EU uvedla zaradi Lukašenkovega nasilnega zatrtja opozicijskih protestov po spornih predsedniških volitvah avgusta lani. Evropska unija zato že grozi z razširitvijo sankcij, ki naj bi med drugim zajele letalske družbe, ki migrante iz Afrike ali Azije z namenom nadaljnje poti v EU vozijo v Belorusijo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Nevladne humanitarne medtem organizacije opozarjajo, da grozi humanitarna katastrofa. Na območju je zaradi nevzdržnih razmer umrlo najmanj deset ljudi, poročajo tuji mediji. "Te begunce in migrante je treba obravnavati z dostojanstvom in spoštovanjem, do katerega so upravičeni po mednarodnem pravu. To vključuje pravico do zdravja. Ženske in otroci spijo na prostem v hudem mrazu. Več ljudi je že umrlo. Število primerov covida-19 v regiji močno narašča. Naša dolžnost je, da podpiramo zdravstvene pravice beguncev in migrantov, zagotavljamo varnost, ustrezno zatočišče, higienske prostore, osnovno hrano in zdravila ter dostop do prostorov za testiranje na covid-19. Obupni prizori zahtevajo nujen, konstruktiven dialog in ukrepanje, WHO pa se zavzema za ohranjanje pravice do zdravja za vse, onstran politike," je še poudaril Kluge. Lukašenko je danes napovedal humanitarno pomoč ujetim migrantom, predvsem otrokom. Med drugim bodo uredili skupne šotore, v katerih bodo delili hrano. Rusija in Belorusija v bližini meje s Poljsko urita padalce V bližini območja, kjer je obtičalo več tisoč migrantov, beloruska vojska skupaj z ruskimi zavezniki v bližini meje s Poljsko izvaja vojaško vajo padalcev. Na poligonu Goški, ki leži v bližini kraja, kjer se odvija migrantska kriza, se uri skupna "bataljonska taktična skupina". Na vaji glede na sporočilo iz Minska sodeluje rusko transportno letalo Il-76 in več beloruskih vojaških helikopterjev. Padalci pa izvajajo "številne bojne vadbene naloge". Tudi rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da so v Belorusijo poslali skupino ruskih padalcev, da bi izvedli "nenapovedano preverjanje bojne pripravljenosti". Kot so kasneje sporočili, sta med vajami umrla dva ruska padalca, saj njuni padali zaradi vetra nista ustrezno delovali. Vse več je tudi napetosti in okrepitve vojaških sil na obeh straneh. Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je med drugim tvitnil, da so jim na pomoč prišli tudi britanski inženirci, ki bodo poljskim vojakom pomagali pri gradnji ograje na meji.

Turčija državljanom Sirije, Iraka in Jemna prepovedala lete v Belorusijo Medtem pa so turške oblasti sprejele odločitev, da vsem državljanom Iraka, Sirije in Jemna do nadaljnjega prepovejo lete v Belorusijo. Turški urad za civilno letalstvo je včeraj sporočil, da osebam s sirskimi, iraškimi in jemenskimi potnimi listi do nadaljnjega ne bo več dovoljeno kupovati vozovnic ali vkrcati se na letala proti Belorusiji. Beloruska državna letalska družba pa je sporočila, da "v skladu z odločitvijo pristojnih organov v Turčiji" državljanom teh treh držav ne bo dovolila letalskih poletov iz Turčije v Belorusijo, poroča BBC. Irak je že sporočil, da je pripravljen organizirati vrnitev tistih svojih državljanov, ujetih na območju ob meji med Belorusijo in članicami EU, ki to želijo. Kot je povedal tiskovni predstavnik iraškega zunanjega ministrstva Mohamed al Sahaf, so že poslali svoje diplomate na mejo, da preverijo razmere. Kot je še dodal, so beloruski diplomatski predstavništvi v Bagdadu in Erbilu, ki sta Iračanom izdajali turistične vizume, minuli teden "začasno zaprli". Predstavnik iraške letalske družbe Iraqi Airways Husein Džalil je medtem izpostavil, da je družba že avgusta za nedoločen čas ustavila povezavo med Bagdadom in Minskom. Kljub temu bi lahko izvedli lete med tema dvema destinacijama za vrnitev Iračanov iz Belorusije v domovino, je dejal.

icon-expand Beloruski diktator Aleksander Lukašenko je napovedal humanitarno pomoč ujetim migrantom na belorusko-poljski meji, predvsem otrokom. FOTO: AP