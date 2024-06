Na meji med Severno in Južno Korejo odjeknili opozorilni streli

A kot so pojasnili na tiskovni konferenci, so se severnokorejski vojaki, bilo naj bi jih okoli 20, po prestopu hitro umaknili in ni bilo videti, da bi imeli namen vdreti na južno stran. Poročilo o incidentu je bilo objavljeno ravno sredi povečanih napetosti, potem ko je na južni strani polotoka pristalo na stotine balonov, napolnjenih s smetmi, ki so jih izstrelili s severa. Vlada v Seulu je v odgovor ponovno začela oddajati propagandne oddaje po zvočnikih.

Kim Jo Džong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je že v nedeljo opozorila, da je nadaljevanje oddaj po zvočnikih "uvod v zelo resno situacijo" in da bo Južna Koreja deležna novega protiukrepa s strani Severa, če bo s tem nadaljevala.