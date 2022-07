Na meji s Hrvaško do dve uri čakanja

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes podaljšane čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje, do dve uri, čakajo na prehodu Gruškovje, pred katerim je okoli kilometer dolg zastoj. Zastoji so tudi pred prehodoma Dragonja in Sečovlje ter pred predorom Karavanke.

Kot kažejo podatki Prometno informacijskega centra za državne ceste, je kolona vozil na koncu podravske avtoceste pred Gruškovjem dolga 1,1 kilometra. Na tem prehodu osebna vozila za izstop iz države čakajo do ene ure, za vstop pa od ene do dveh ur. icon-expand Gneča na mejnem prehodu Jelšane. FOTO: Miro Majcen Čakalna doba za avtomobile je še na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Slovenska vas in Obrežje, in sicer do ene ure. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno dolg en kilometer. Vozila v koloni stojijo tudi na cestah Seča-mejni prehod Sečovlje in Šmarje-Dragonja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke