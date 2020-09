Na meji s Kanado aretirali žensko, ki naj bi Trumpu poslala pismo s strupom

Kot smo poročali v nedeljo, je na naslov predsednika ZDA Donalda Trumpa prispela kuverto s strupom ricin. Kuverta sicer ni prišla do naslovnika, saj so jo pravočasno prestregli v skladu z varnostnimi postopki, ki so že dolga leta v veljavi.

V zvezi z dogodkom so na meji med Kanado in ZDA aretirali (za zdaj neimenovano) žensko. Kot poroča CNN, naj bi kuverto s strupom pred tednom dni poslala iz Quebeca v Kanadi, v nedeljo pa naj bi skušala priti v ZDA na meji z državo New York. Pri sebi naj bi imela tudi pištolo. Preganjali jo bodo zvezni tožilci države New York.

Šlo naj bi za kanadsko državljanko, ni pa bilo nemudoma jasno, ali so jo aretirali Kanadčani ali Američani oziroma kje je priprta. Če je zaprta na kanadski strani, se bodo morali Američani potruditi, da jim jo izročijo.